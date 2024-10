La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes se confirmó el pasado miércoles, y rompió el corazón de varios fanáticos. La pareja estaba junta desde que tenían alrededor de 15 años, y lograron formar una hermosa familia con dos hijos. Sin embargo, y tras cinco años de relación, el campeón del mundo tomó una dura decisión y le pidió la separación a la joven. Cervantes no solo lo comunicó a los medios, sino que además escribió un posteo en redes sociales.

Valentina Cervantes reveló el motivo por el que Enzo Fernández decidió separarse

El miércoles por la noche, en LAM, la periodista Juli Argento confirmó la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Según contó la panelista, había hablado con la joven, y pudo conocer los detalles. "Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. Ella está muy triste", comenzó la periodista. De esta forma, agregó: "Me dice que no había ninguna crisis, y que desmiente lo que se ha dicho en los otros programas".

Juli Argento aseguró que tampoco tenía que ver con terceros en discordia, sino que la razón de su ruptura venía por su historia de amor. “Me dijo que en estos 10 días estuvieron conviviendo en Inglaterra. Recordemos que Enzo tuvo una vida, que esto no justifica nada, una vida muy acelerada…tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años, fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo…no a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”, detalló.

Según compartieron, Valentina Cervantes estaría viajando a la Argentina para poder estar con los suyos. “Estuvieron viviendo juntos estos últimos 10 días, ella a contrarreloj, organizando todo, en ningún momento dudó y se viene a la Argentina, se va a instalar en la casa de la abuela, y quiere estar con los suyos. Me dice que él es un papá excelente”, sentenció la panelista. Sin embargo, la pareja no quiso quedarse solo con este anuncio.

La propia Cervantes decidió aparecer en Instagram y compartió un duro posteo. "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", expresó la joven.

Hasta el momento Enzo Fernández no se pronunció al respecto, pero a sus seguidores les duele la noticia. Pareciera que la separación con Valentina Cervantes fue tranquila, y sin malos entendidos de por medio. Sin embargo, hay que esperar a que se distancien para saber cuál es la realidad.

A.E