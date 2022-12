Sufrir en silencio: el peor sufrimiento

CREDITO CARAS

La música, no sería música sin sus silencios y pienso que la vida es un poco así. Por más bella o fea que nos parezca, por más sano que sea "el decir" y "poner en palabras" siempre hay algún secreto con uno mismo que atormenta, o que simplemente está, incluso a veces molestando. Lo más preocupante, es que muchas veces no existe persona del círculo íntimo a quien contarle por diferentes motivos. Qué hacer ante esas situaciones que no se pueden cambiar y con las cuales se continúa una pequeña o gran lucha en silencio, incluso a veces de por vida? El sufrimiento en soledad es el peor de todos, es una batalla con uno mismo cada noche y cada día. Incluso estando acompañado. A veces tiene que ver con la culpa por alguna cosa banal a los oídos de algún otro pero que la propia persona llega a sobrevalorar, y otras veces con, justamente cosas que no se pudieron decir. En verdad los temas que despiertan al ser humano en medio de la noche son muy variados. Tan necesario es el espacio de sesión para poder decir todo ese rollo, que Duele profundamente. Duele el No poder, duele la vergüenza, el no poder enfrentar ese fantasma que viene de visitas cada noche, en cada sueño, siempre con un disfraz diferente. Duele andar por la vida con esa carga interna, con esa responsabilidad que es hacerlo o no parte de la propia existencia. ¿Y porque pasa esto? Generalmente por temor, temor al qué dirán, temor a lastimar a otros, temor a equivocarse. El miedo se apropia de la vida de la persona. La ayuda profesional es tan vital en estos casos porque éstas cuestiones mentales originan grandes pérdidas energéticas que a su vez generan mucha morbilidad en la persona, mucho deterioro. A veces no hace falta contar todo, pero si aquello que molesta, que duele, que es una espina en el alma.

Este fin de año es un buen momento para comenzar.

