Taciana Romaniello y Sebastián Baracco: Mentores y coaches de mentalidad

CREDITO CARAS

Para despertar es necesario una llamada de atención. Y es exactamente eso lo que Taciana Romaniello y Sebastián Baracco, ambos Mentores y Coaches de Mentalidad, tuvieron en 2019. “Estaba yendo en la moto a mi trabajo como profesora de baile y musculación en un gimnasio y, cuando estaba llegando, un auto se me mete delante, lo choco de frente y vuelo unos 20 metros, aproximadamente, por encima del capó del auto. No recuerdo mucho del accidente, solo sé que sentí un pensamiento, una voz, que me decía “si no cambias tu forma de pensar, vas a morir”. El choque me dejó varias fracturas que me imposibilitaron moverme por mí misma. Pasé 20 días de internación y tres operaciones, dos de ellas en la pierna. Fueron días duros, de incomodidades, de miedos, pero, sobre todo, de cuestionamientos. En ese entonces, Seba trabajaba como vendedor en una empresa importadora y decidió renunciar a su trabajo para poder estar menos estresado y así poder acompañarme completamente. Nos cuestionamos todo, y la pregunta más fuerte que nos hicimos cada uno fue, "¿quién soy?" Nos dimos cuenta de que habíamos basado toda nuestra confianza personal y amor en nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, en nuestro exterior, y nunca nos habíamos cuestionado quiénes éramos verdaderamente. Al darnos cuenta de eso, entramos en un estado de depresión súper fuerte, que nos obligó a aislarnos aún más del mundo exterior y meternos hacia adentro”, recuerda Taciana.

- ¿Cómo fue que comenzaron con este camino de acompañar a más de 500 personas a transformar positivamente su realidad y despertar su naturaleza de Abundancia, como lo llaman ustedes?

En este proceso de autoconocimiento, donde las emociones te impulsan fuertemente a indagar en tu interior, comenzamos a cuestionar todo en nuestras vidas y fue allí, que un día scrolleando en Instagram, llegó a nosotros un curso gratuito de Programación Neurolinguística. No teníamos ni idea de lo que era eso, pero nos causó tanta intriga que nos inscribimos. Recuerdo el estado de shock en el que estábamos cuando el mentor que daba el curso nos hizo comprender que no estamos destinados, sino que estamos programados. En otras palabras, que no importa en donde hayamos nacido, qué color de piel tengamos, la edad, los recursos económicos… eso no define nuestro destino. Lo que define nuestro destino, es la programación que tengamos alojada en nuestra mente, nuestra mentalidad. Desde entonces nos dedicamos con pasión al estudio de la mente y del comportamiento humano. A partir de allí, fundamos Camino al Futuro, una Organización Internacional de desarrollo personal y espiritual en donde compartimos herramientas poderosas para que las personas puedan acceder a una vida llena de amor, y que lo hagan sin necesitar al dolor cómo motor para el cambio.

- ¿Cómo es eso de necesitar el dolor para cambiar?

Estamos muy acostumbrados a cambiar sólo cuando experimentamos el dolor y no soportamos más. Dolor que se expresa de varias formas, puede ser dolor físico, pero también emocional. De hecho, ya lo confirmó la ciencia, está primero el dolor emocional y luego el físico. Dolor que puede ser generado por una ruptura en una relación, la pérdida de un ser querido, el vacío de no conectar con nuestro verdadero propósito, la desvalorización, trabajar en algo que no nos apasiona, la escasez económica, la baja autoestima, en resumen, la falta de amor propio. Nuestros años estudiando exclusivamente a la mente, y nuestra experiencia aplicando las herramientas, nos hacen saber y confirmar que todo lo nombrado anteriormente se crea en la mente. Son nuestras creencias las encargadas de crear los pensamientos y las emociones que tenemos en el día, y aún más profundo, y ya comprobado por la ciencia también, nuestras creencias crean esas situaciones que nos hacen vivir, miedo, tristeza o ira. Como dijimos antes, no estamos destinados a vivir la vida que tenemos, solamente estamos programados. Todo eso es súper positivo, porque ya hay herramientas para reprogramar la mente, y en Camino al Futuro tenemos una metodología que está ayudando a cientos de personas a transformar su mentalidad, despertar su consciencia y conectar con lo más preciado que tenemos todos: el amor propio.

www.tucaminoalfuturo.com

Uruguay - La Barra Maldonado

Tel: +59893722755

IG: @Sebabaraccombd / @tacianaromaniello