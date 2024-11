Tatiana Latof: Una médica que fusiona ciencia, información y bienestar de manera integral

CREDITO CARAS

Desde temprana edad, Tatiana descubrió su interés por ayudar a los demás. “Siempre me apasionó poder ayudar a las personas a conocer y cuidar su propio cuerpo”, nos cuenta. Este interés inicial se manifestó en su adolescencia, cuando, a través de los foros en internet, respondía a las dudas de muchas mujeres sobre salud sexual y reproductiva. Así comenzó a forjar su camino hacia la medicina.

Su formación en la Universidad Nacional de Rosario no solo le brindó conocimientos médicos, sino también una perspectiva integral enfocada en la salud mental y social. Posteriormente, eligió especializarse en ginecología y obstetricia, convencida de que el amplio campo de acción de esta especialidad le permitiría conectar profundamente con sus pacientes.

Su interés en la sexualidad humana la llevó a realizar un posgrado en sexología clínica. "Me di cuenta de que hacía falta reivindicar este aspecto tan importante de la vida que es la sexualidad", explica. Desde entonces, su enfoque ha sido el de integrar la salud sexual al bienestar general de sus pacientes, buscando que el placer no sea un tema tabú, sino parte esencial de una vida plena.

Sin embargo, Tatiana no se detuvo allí. Su curiosidad y deseo de comprender más allá de lo visible la impulsaron a estudiar metafísica, tarot y terapias de sanación como Aqualead y biodescodificación. “A medida que me formo más en medicina, me convenzo de que hay algo más allá de las personas y de lo que podemos ver", afirma.

Tatiana creció en una ciudad del norte de Buenos Aires, en un hogar lleno de estímulos para aprender. Con un padre que le enseñó la importancia del trabajo duro y una madre que la acercó a la espiritualidad, su carácter fue forjado por la mezcla de ciencia y sensibilidad. “Mi abuela me dejó su imaginación y su pasión por leer y escribir”, recuerda con cariño. Esta rica herencia familiar fue clave en su desarrollo como profesional y como ser humano.

En su niñez, la educación sexual era limitada. “Mi mamá me explicó sobre la menstruación, pero en la escuela los temas se trataban con delicadeza y pudor", recuerda. Con el tiempo, y gracias al acceso a internet, su curiosidad encontró un espacio donde explorar y aprender más. "Pasaba las noches en foros, respondiendo preguntas sobre ciclos menstruales y métodos anticonceptivos. Ahí me di cuenta cuánto me interesaba guiar a otros".

Esa vocación de educar y comunicar sigue presente hoy. A través de sus redes sociales (@dra.tatianalatof en Instagram), Tatiana busca generar un espacio de diálogo abierto sobre temas de salud sexual y ginecológica, invitando a sus seguidores a interactuar, preguntar y aprender.

La historia de Tatiana Latof es una muestra de cómo la medicina puede ir más allá del diagnóstico y tratamiento. Su enfoque holístico, que abarca tanto ciencia como terapias alternativas, la convierte en una profesional que busca ofrecer un acompañamiento integral a sus pacientes. “Escuchar lo que muchos callan, hablar de ginecología y salud sexual, y naturalizar estos aspectos tan importantes para el bienestar integral es mi misión", concluye.

En su consulta, no solo se encuentra una médica, sino también una guía que acompaña a sus pacientes en los distintos momentos de sus vidas, promoviendo el autoconocimiento, el cuidado personal y el bienestar emocional.

Tatiana Latof sigue recorriendo este camino con nuevos proyectos y desafíos, invitando a todos a unirse a su comunidad virtual para seguir aprendiendo juntos sobre el cuerpo, la mente y la salud integral.

Instagram: @dra.tatianalatof

Facebook: Dra. Tatiana Latof

WhatsApp: +54 9 2974 17 5505