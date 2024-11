Tertulia Eventos: Creando Experiencias Únicas y Memorables

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la idea de crear Tertulia Eventos y cuál ha sido su evolución desde sus inicios?

Me gustaba y me gusta la ambientación, así que comencé por ahí. Sin embargo, mi profesión y mi obsesión por la organización me llevaron a la planificación y solución integral de cada fiesta. A lo largo del tiempo, fui creando lazos y formé un equipo humano maravilloso que trabaja y dedica todo su potencial para que cada evento salga magnífico.

¿Qué tipo de eventos son los más solicitados y cómo se aseguran de que cada uno sea único y memorable?

Aunque organizamos todo tipo de eventos, sin duda las bodas son los más solicitados. Cada celebración es única porque los protagonistas lo son. Durante el proceso de planificación, fortalecemos nuestro vínculo con cada cliente y logramos una conexión emocional de una manera especial. Esto hace que la experiencia sea verdaderamente única.

¿Podrías compartir alguna anécdota o desafío significativo que hayan enfrentado al organizar un evento y cómo lo superaron?

El desafío más grande que enfrentamos fue la pandemia. Fueron tiempos muy difíciles: primero, porque estuvimos sin trabajar durante un largo período, y segundo, por la incertidumbre de no saber qué decirles a los clientes que ya tenían fechas programadas. Todo era esperar, sin respuestas claras. Sin embargo, logramos sobrevivir y, poco a poco, nos fuimos adaptando a las circunstancias, reinventándonos y respetando los protocolos vigentes en ese momento.

¿Cuáles son las tendencias actuales en la organización de eventos y cómo se adapta Tertulia Eventos a ellas?

Actualmente, la clave está en la puesta en escena, debido a su impacto visual, ya que es lo primero que capta la atención. Sin embargo, lograr una temática coherente requiere atención a todos los detalles: desde la selección del espacio, los colores y las texturas en la decoración, hasta la música, el catering y la ambientación aromática. Además, las nuevas tecnologías y las redes sociales han transformado por completo la forma de planificar, ejecutar y evaluar los eventos. Elementos como la iluminación LED, el video mapping, los códigos QR, las aplicaciones móviles y las tarjetas electrónicas son algunas de las innovaciones que ya hemos incorporado para enriquecer la experiencia de nuestros eventos.

