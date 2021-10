Tienda Canela: la marca de lencería que diseña prendas versátiles, combinando moda y sensualidad

Lucía y Alejandro son los fundadores de Tienda Canela, una marca de lencería y ropa interior inspirada en mujeres con actitud. Los emprendedores, luego de trabajar muchos años cada uno por su lado, decidieron crear este proyecto, uniendo sus pasiones: la moda y los negocios.

“Durante este año pasamos de vender nuestro primer conjunto, a vender miles a cada provincia del país, como también pasamos de una caja con conjuntos, a un depósito con estanterías repletas”, destaca la pareja y agrega que “no fue fácil lograrlo, tuvimos una gran cantidad de retos, como todo emprendimiento, aunque, nuestro mayor desafío y nuestra gran ventaja fue el de ser socios y pareja” afirman.

¿Cómo definen a Tienda Canela?

Nos inspiramos en mujeres con actitud que buscan algo diferente a lo común y valoren la exclusividad de diseños. Ellos van desde lo romántico a lo más sexy, siempre con una mirada hacia las tendencias de moda en el mundo y se adecuan a los diferentes tipos de cuerpos a través de prendas regulables. Lo que más nos motiva, es que cada vez más mujeres se sientan seguras, que se amen a sí mismas y a sus cuerpos, dejando atrás prejuicios y tabúes impuestos por la sociedad. Todo se trata de ACTITUD.

Desde su punto de vista, ¿cómo ven el panorama de la lencería en Argentina?

Generalmente, no vemos aún mucha variedad en cuanto a diseños y talles. La mayoría son básicos, anticuados y poco prácticos. Creemos que esa falta de variedad influenció en gran medida a que las mujeres no se interesen o animen a lencería más atrevida. Afortunadamente, se está transitando un camino en que las mujeres se atreven cada vez más a amarse y aceptarse a sí mismas y a celebrar sus cuerpos. Esto incluye que la lencería pase a ser más para una misma y no tanto para la pareja. Hay que animarse, cada vez más, a jugar con texturas, transparencias y colores.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Buscamos superar las expectativas de nuestras clientas en cada paso que den con nosotros. Por esa razón, cuidamos de cada detalle. Desde la calidad de los insumos y la fabricación hasta el packaging y el asesoramiento ¡Todo para lograr la mejor experiencia! En junio, además, comenzamos la campaña “Dejá tu Huella” en la que destinamos parte de cada compra para ayudar a un refugio de animales. Esta iniciativa generó que mucha gente quiera ser parte y dejar su huella.

Actualmente, llevamos donados más de 500kg de alimento, además de medicamentos y otros recursos. Este tipo de acciones, generan a nuestras clientas una satisfacción extra al saber que están aportando su granito de arena en algo tan lindo. De nuestro lado, alentamos a que más marcas se sumen a este tipo de iniciativas.

¿Qué se viene 2022 en Tienda Canela?

Se vienen nuevas colecciones enfocadas en prendas versátiles. Queremos que no se trate solo de ropa interior, sino que también se convierta en una prenda más del armario femenino. Hablamos de bralettes, bodies, detalles que se asomen debajo de una blusa… ¡las posibilidades son infinitas! Además, nos están pidiendo que lleguemos a otros países, como Uruguay, México y España. Asique estamos trabajando para comenzar a vender al exterior.

Más Información en : Tienda Online: www.tiendacanela.com.ar - Instagram: @tiendacanela_

Mirá el video de Tienda Canela: