Todos Podemos cambiar el mundo

Las sociedades en las que habitamos y en consecuencia nuestra forma de vida, están en constante evolución. Resulta innegable que nada sucede por generación espontánea, y que todo está interrelacionado. Es así como cada hecho ocurrido, por más aislado que parezca, tiene ineludiblemente repercusión en el mundo entero, tal como se concibe en la teoría del “Efecto Mariposa”, donde se plantea la posibilidad de que un ínfimo acontecimiento como el aleteo de una mariposa, acaecido en un momento dado, pueda alterar a largo plazo, una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud.

Si entendemos este concepto y si comprendemos la implicancia que nuestras acciones tienen en nuestra sociedad, tal vez logremos comprender, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de “cambiar el mundo”.

Las preguntas que naturalmente surgen al plantear esto son las siguientes: ¿Cómo hacerlo?, ¿Por dónde empezar?

Lo fundamental es no pretender que una acción puntual sea la que cambie la realidad mundial, sino que la sumatoria de acciones semejantes, o la interconexión con acciones similares sea la que realmente la modifique.

En Argentina hay mucho por hacer. Basta con mirar las noticias para ver que nuestra realidad debe cambiar, tanto a nivel económico como a nivel social. Resulta imperativo saldar la deuda interna con los sectores más carenciados, y resulta igual de imperativo el plantear, un modelo de desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales y en la generación de tecnología, que ayude a potenciar las posibilidades de crecimiento dentro de la región.

Si logramos entender la necesidad de cambio, ¿qué esperamos para hacerlo?

Basándonos en la teoría del Efecto Mariposa, es innegable que el aporte que cada uno de nosotros pueda hacer al cambio, no tendrá el valor de un grano de arena en el mar, sino que podrá multiplicarse al aporte de otros, logrando resultados exponenciales. Dicho de otra manera. No se trata de “la suma de las fuerzas” sino de la “multiplicación” de las mismas.

El mundo está mirando atentamente lo que sucede en Ucrania, con temor a que haya un efecto adverso en la economía y en la paz mundial. ¿debemos esperar a que suceda lo inevitable, o debemos comenzar a ocuparnos en tratar de revertirlos?

La respuesta es obvia. Si todos podemos cambiar el mundo, es hora de que comencemos a hacerlo.

