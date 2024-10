Tu relación delata el vínculo con mamá

CREDITO CARAS

Los aspectos no resueltos con la madre, inevitablemente se ven reflejados en el ámbito de las relaciones de pareja. Desde la mirada sistémica, cuando se presentan dinámicas conflictivas en esta área como son los patrones de repetición, bloqueos, relaciones tóxicas, entre otras, el aspecto esencial a mirar es el vínculo con mamá. Es un proceso que contempla un trabajo profundo desde la infancia, hasta la actualidad.

Todo aquello no resuelto con nuestra madre, se plasma en las relaciones, donde se transfiere y proyecta de forma inconsciente en las parejas las emociones, expectativas y frustraciones no resueltas con ella, en primera instancia.

Un aspecto clave que trabajamos bajo este enfoque es “tomar a la madre”, lo que significa aceptar incondicionalmente a mamá tal como es, con sus luces y sombras. Esto implica en la mayoría de los casos un largo proceso interno, que varía según las experiencias de vida del consultante, ya que en muchos casos existen situaciones atravesadas que no son fáciles de integrar, pero si totalmente posible, en tanto y en cuanto el consultante esté dispuesto a trabajar para transformar.

Cuando una persona rechaza o no acepta plenamente a su madre, está rechazando una parte esencial de sí mismo, porque somos el resultado de nuestros padres, de tantos otros que llegaron antes, y que son parte del propio sistema de origen, provocando en consecuencia impedimentos para alcanzar la felicidad en las relaciones.

Todo lo mencionado anteriormente nos recuerda que los vínculos de pareja y los desórdenes en esta área, son el espejo que nos muestra de forma muy clara todo aquello que resta mirar dentro, por lo tanto la mirada sistémica nos propone amorosamente tomar la propia responsabilidad para lograr reconocer en nosotros mismos, cuales son los aspectos no sanados que aún están pendientes de integrar.

Cabe destacar que, al ser esta área una consecuencia de aspectos propios no resueltos que inevitablemente debemos mirar, es un proceso sumamente sanador porque nos permite transformar el vínculo con nuestra madre, a través del reconocimiento y la reconciliación que podemos lograr dentro del marco terapéutico, con lo cual se logra una gran liberación emocional, que impacta de forma positiva no solo a nivel interno y en las relaciones de pareja sino también, en el sistema familiar.



