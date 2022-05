Un despertar de los sentidos

CREDITO CARAS

Con un taller ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, Sandra Callejo decidió hacer realidad aquello que siempre le había gustado, el mundo de las fragancias, los perfumes y aromatizar los espacios de su casa. Si bien es abogada, profesión que ejerció hasta el año pasado, “hace ya un tiempo – alrededor de 3 años – que sentía que la profesión estaba cumpliendo un ciclo en mi vida y tenía la necesidad de cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo. Siempre me gustaron las velas perfumadas y era una visita obligada recorrer las distintas marcas cuando viajaba de vacaciones. Era habitual que comprara cantidad de velas para perfumar mi casa para que me duraran hasta el próximo viaje. Sin darme cuenta me hice fan de ese ritual de encender velas, crearme un espacio acogedor y disfrutar de los aromas al regresar del trabajo. Así, poco a poco, me fui interiorizando de este mundo, de las diferencias entre los productos, de los componentes y de cómo hacerlas”, dice.

- ¿Cómo fue el primer acercamiento a este mundo de velas y aromas?

Tomé varios cursos para aprender el proceso y las distintas técnicas para la formulación de las velas, y las puse en práctica; primero para mí, eligiendo las fragancias que más me gustaban, y luego para la familia y amigos. Fue ensayo y error hasta lograr encontrar una fórmula para que duraran más y aromatizaran tanto como yo esperaba, para crear esos espacios acogedores y reconfortantes que uno busca para transitar el día, ya sea en el trabajo, en su casa al volver de él, y que te permiten conectarte y relajar o ambientarlos para recibir amigos. Con el correr del tiempo me fui apasionando más con el tema, a la par de seguir tomando cursos para conocer más del mundo de las fragancias de perfumería fina, hasta que advertí que éste era el sentido correcto y el cambio que necesitaba dar.

Así nació SC SCENTIALS, como una propuesta de experiencia sensorial a través de los aromas de la perfumería fina hechos vela, que comienza desde el momento en que se elige el producto y se lo recibe, ya que cuenta con un packaging de lujo y personalizado. “La idea es que la persona se sienta halagada y sorprendida desde el mismo momento en que recibe el pedido; por eso, cada vela viene en una caja hecha artesanalmente a medida, con base para sostenerla y envuelta en papel y lazo de seda. Además, se complementa con un apagavela, un brochure con sugerencias de cuidado y una tarjeta de papel plantable que contiene semillas de distintas flores en un sobre que se personaliza con el nombre del destinatario del envío”, aclara Sandra, dejando la idea de que cada vela es un regalo perfecto para distintas ocasiones.

- ¿Cuáles son los productos que se pueden encontrar en Sc Scentials?

La experiencia de compra que queremos para nuestros clientes ya comienza al visitar la web, permitiéndole armar sets a su gusto; eligiendo las fragancias de su agrado o evaluar los distintos tamaños y modelos de envases que tiene cada colección que se disfruta cada vez que se enciende la vela. En estos momentos, además de las velas perfumadas, contamos con accesorios para el cuidado de las mismas. Por ejemplo, tenemos distintos sets que contienen apagavelas, wick dippers para apagar la velas sin que hagan humo y volver a dejar el pabilo en correcta posición, tijeras corta pabilos, pinzas, en distintos colores y cantidad de piezas, todos con su bandeja de apoyo presentados también en cajas de regalo y que son verdaderos objetos decorativos. También hay encendedores electrónicos y fósforos largos de 28 cm, perfectos para encender cómodamente las velas y en especial las de mayor tamaño. Además, pronto vamos a lanzar una línea de jabones perfumados, siguiendo el estilo de presentación y calidad Premium.

- ¿Qué diferencia hay en el producto final con respecto a las materias primas que se utilizan y la forma de elaboración con respecto a otras velas de fabricación industrial?

Nuestras velas son artesanales y están volcadas a mano, presentadas en packaging de regalo -como comentara anteriormente- siendo el producto principal de la línea. La idea es ir incorporando otros productos, todos en relación a las fragancias en sus distintas versiones -cosméticas o para ambientar- y sus accesorios. Somos muy cuidadosos en la elección de las materias primas con las que elaboramos los productos; tanto en la composición de las velas, como en las esencias que utilizamos para perfumarlas, que son todas veganas y cruelty free (no testeadas en animales) y en especial en su calidad, porque apuntamos a un producto premium, sustentable y amigable con el medio ambiente. Promovemos una forma de consumir y regalar de manera más consciente para reducir y neutralizar los impactos negativos en consonancia con la construcción de una conciencia ambiental y residuo cero. Y es por esto que ofrecemos el servicio de refill en casi todos los envases de la línea, para que nuestros clientes puedan encargar la recarga de la vela en la fragancia original y en el mismo envase adquirido.

¿Qué provocan los aromas y cómo los selecciona, según qué criterio?

Nuestra idea es que al encender una vela SCENTIALS no solo se perfume el espacio, sino que se pueda convivir con la fragancia, que te acompañe, que cree un ambiente agradable, que te haga sentir a gusto y bien y que deje tu huella, tu impronta, que marque tu estilo. Disponemos de una amplia variedad de fragancias en distintas familias olfativas: florales, frutales y cítricas, maderas y especiadas, gourmand. Todas para que cada quien pueda elegir la que mejor lo representa o la que mejor lo pueda acompañar en los distintos espacios o momentos de la vida. Cada fragancia de la línea es cuidadosamente elegida, reuniendo características específicas en relación al aroma, quemado, persistencia y dispersión. Elegimos ceras 100 % vegetales, pabilos de algodón, esencias libres de ftalatos, parabenos y sulfatos, para que nuestras velas tengan un quemado lento y limpio. Asumimos un compromiso en favorecer la elección de materiales reciclables en todo lo que nos es posible y reducir el sobreenvasado no legítimo.

- ¿De qué manera comercializan sus productos?

Actualmente contamos únicamente con venta on line, envío a domicilio y a todo el país y ofrecemos el servicio de asesoramiento personalizado a través de la conexión directa con el cliente. Este asesoramiento puede solicitarse por cualquiera de los medios ofrecidos en las redes sociales -Instagram o Facebook - como en la web, en los que generalmente se contactan por whatsapp, en un primer momento, y luego se deriva en una charla telefónica en donde los asesoramos tanto de las fragancias de la línea, como de los tamaños sugeridos de las velas en relación al ambiente en donde se van a encender, el asesoramiento para la elección del regalo más adecuado para el homenajeado y toda duda o consulta que el cliente quisiera hacernos. Respecto de la posibilidad de conocer nuestras fragancias, ofrecemos el retiro sin cargo de hasta cinco blotters o tiras olfativas con fragancias a elección para aquellos que desean conocer sí o sí la fragancia antes de su compra. Estamos muy contentos y satisfechos con la devolución que tiene el producto y el vínculo que mantenemos con nuestros clientes, la fidelización con la marca y la relación que vamos construyendo con ellos. Podemos decir que, en este corto plazo que hace desde que estamos en el mercado, estamos armando una muy linda comunidad.

Tel: +54 11 4706 8185

WhatsApp: + 54 9 11 5528 5758

www.sc-scentials.com

IG: @sc_scentials

FB @sc.scentials