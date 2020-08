Un espacio de enseñanza y aprendizaje

Rafael Aragón cuenta con una amplia experiencia en el campo de la Astrología y se encarga de brindar a sus clientes un servicio del más alto estándar de calidad. Hoy la profesional charla con Caras/Noticias y nos detalla información importante para entender mejor las bases de esta ciencia.

La astrología es mucho mas del signo del que somos, son años y años de estudio, es la influencia y tendencia de los astros en la tierra, a nivel colectivo e individual. En cuanto a lo personal trabaja la carta natal de la persona, es decir su configuración de signos y planetas a través de su fecha, hora y lugar de nacimiento. La intención no es “adivinar” como es la persona en pos de sorprenderla sino que sirve como herramienta no solo de auto-conocimiento sino de conocer al mundo. Por ejemplo en dicha carta se puede interpretar la forma en que por ejemplo la persona se vincula con sus emociones, con las personas en general, con el trabajo y también se ven sus talentos ocultos. En si engloba todos los items de la vida y es una excelente gua para que la persona no solos se informa sino que la trabaje.

¿Cuales son las modalidades y metodologías de consulta?

Entrevista por Videollamada donde queda grabada en mp3, suelen durar 1 hora y 30 aproximadamente, esta metodología es la mejor para la interacción con el consultante. Puntualmente trabajo con cartas natales, cartas de pareja u otros vínculos, cartas vocacionales, de niños y revoluciones solares (la tendencia anual de cumpleaños a cumpleaños), ademas como influyen los tránsitos planetarios en el cielo y otras técnicas llamadas progresiones.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

El reconocimiento y el poder ayudar a la persona desde un enfoque terapeutico. Por ejemplo el signo lunar indica como procesamos las emociones y por otro lado nuestro signo ascendente es la la forma donde nuestra vida nos marca el panorama que vivimos que fin y al cabo es nuestra esencia .Y así podríamos seguir mencionando funciones planetaria, que por citar otro ejemplo, Mercurio es el encargado de la parte mental y comunicacional y en el signo donde se encuentre es la forma que se expresan los planetas, solo con eso hay muchísima información.

¿Cuál consideras que es tu diferencial como profesional?

Considero que, en una entrevista astral, otorgó herramientas prácticas para mover sus energías astrales. No hace falta escalar el Everest. El secreto está en los pequeños detalles. A veces tomar clases de música o letras (deducción que deviene de la interpretación) puede mover talentos trabados en la personas y as muchos ejemplos mas.

¿Qué herramientas buscan darle a tus asesorados?

Mas allá de la descripción de su carta, hay una devolución donde la persona comprende cosas de si mismas, y sobre todo ejercicios de todo tipo para destrabar cuestiones de sus astros, soy mas de lo practico que de la magia.

¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Como se ven como marca?

Crear un espacio físico donde también se den otras disciplinas, sumado a proyectos relacionado con el extranjero.

Conoce más en sus perfiles de Instagram, Facebook y YouTube.

Para contacto : Rafael Aragón - Cel/WhatsApp: 113-737-7189 // Mail: rafaelaragon1983@gmail.com.