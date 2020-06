“Un producto cosmético no es solo para sentirse bello, su esencia es cuidar y contribuir a la salud de las personas que lo utilizan”

View this post on Instagram

PIEL••• Notamos dudas frecuentes cuando hablamos de tipos de piel. Primero hay tres tipos seca, mixta y grasa. Problemas como la sensibilidad, acne y poros tapados no son tipos de piel sino que son afecciones que pueden durar en el tiempo e irse. • •PIEL SECA• Piel escamosa, sin brillo, tirante, labios demasiado cortados, los poros casi no se ven. Puede presentar afecciones como sensibilidad, irritación, enrojecimientos. •PIEL MIXTA• Zona T del rostro grasosa al tacto, mejillas secas, poros de la zona T dilatados, poros de las mejillas casi invisibles. Pueden presentar más grasitud de lo normal en las zonas mencionadas si no se realiza un correcta rutina. •PIEL GRASA• Rostro brillante, grasosa al tacto, poros dilatados visiblemente, puntos negros. Pueden presentar granitos más frecuentes, espinillas, puntos negros y poros tapados. • •••TODOS los tipos de piel necesitan una correcta rutina facial dos veces por día. En todos los casos mientras más hidratación tenga la piel menos afecciones relacionadas con esta vamos a ver ••• •• Más del 80% de la población de Argentina cuenta con piel mixta a grasa ¿Porque? El clima suele contribuir y afectar nuestra piel, en zonas más húmedas genetalmente la población tiende a tener una piel mas grasa mientras que en la zonas más frias y ventosas una piel más seca 🌎. También a esto hay que sumarle el componente genético y hereditario de cada persona ✨