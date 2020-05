“El coaching es una invitación a parar el piloto automático, pensarse y revisar dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana”

Valeria Diament se encontraba por el año 2002 trabajando en la organización de una jornada de coaching para gerentes de una empresa multinacional. En ese encuentro hubo algo que le llamó la atención y fue allí cuando se decidió a ejercer la profesión. “Escuché risas, aplausos, diálogos interesantes, vi cambios, entusiasmo, ganas y transformación. Allí comenzó mi interés en el Coaching. Decidí estudiar y me formé como Coach Ontológica. Me apasioné tanto con todas las herramientas y distinciones aprendidas en el curso que continué vinculada al Coaching como Capacitadora para enseñar eso que tanto me había servido”, recuerda la profesional sobre sus comienzos.

¿Cómo fueron los comienzos en la actividad?

Mi primer emprendimiento fue una empresa de eventos empresariales donde aplicábamos el coaching en las actividades para equipos. Luego me fui orientando a la capacitación, fui docente universitaria y comencé a dictar cursos de coaching para otras instituciones hasta que decidí crear mi propia empresa de cursos presenciales y online llamada Procursos. Este camino de capacitar personas en coaching me trajo enormes satisfacciones: la respuesta de los alumnos, sus caras al conocer las distinciones, los descubrimientos que hicieron, las transformaciones, los cambios positivos, el entusiasmo recuperado, la confianza adquirida para la vida.

En el 2014 me certifiqué como Coach Internacional adquiriendo nuevas técnicas y métodos de brindar procesos de coaching para el desarrollo personal y profesional de mis clientes. En el 2015 fui Mamá por primera vez y me resignifiqué laboralmente, quería dedicarme cada vez más a lo que me apasiona: el coaching. Así fue como nació ProCoaching centro desde el cual ofrezco mi curso online de coaching y liderazgo personal, sesiones individuales y capacitaciones a empresas (coaching organizacional)

Estoy convencida que cuando te enamoras de algo te iluminas, brillas y compartís esa luz y ese brillo con la gente que te rodea. Yo me enamoré del coaching desde mi primer contacto y tengo la suerte de amar lo que hago.

¿Qué es el coaching y para que se utiliza?

El coaching significa entrenamiento. No a todos les sirve por igual, no todo es abordable desde la profesión.

El coaching es una invitación a parar el piloto automático para pensarse, para revisar dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana y ver brechas entre eso que tenemos y lo que queremos. Es una invitación a explorarnos y hacernos nuevas preguntas que nos den mejores respuestas, es una invitación a crear y diseñar nuevas acciones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos.

Es un espacio para conectarnos con nuestros sueños, con nuestras motivaciones, deseos, pasiones. Un espacio para conocer nuestros recursos, nuestras fortalezas, para trabajar nuestra confianza personal, para poder ser nuestro 100% en todas las áreas de nuestra vida, para tener más bienestar. Es importante el compromiso del cliente y la apertura en generar estos cambios. El coaching parte del presente para diseñar futuro.

¿Qué clase de coaching realizas?¿Qué beneficios tiene el mismo?

Yo hago coaching de vida a traves de mi curso online y en mis sesiones de coaching individuales. Se llama de Vida porque trabajo el desarrollo personal, el balance entre las diferentes áreas de la vida, el diseño de metas y las acciones a llevar a cabo para lograrlas.

También en las sesiones trabajo áreas de desarrollo profesional pero siempre desde una mirada personal, trabajando sobre quiénes estamos siendo y qué necesitamos para lograr eso que queremos. Además, trabajo con emprendedores dándoles herramienta de motivación y liderazgo personal para llevar adelante sus emprendimientos.

En el área de capacitaciones a empresas hacemos coaching organizacional donde trabajamos con las empresas en temas como liderazgo, trabajo en equipo, atención al cliente, motivación, siempre desde el abordaje del coaching donde el colaborador de la empresa se lleva no solo herramienta para su trabajo sino para su vida.

Los beneficios dependen del cliente y quien este del otro lado pero es muy gratificante ver como las personas logran alcanzar sus objetivos, se ponen en acción, están más motivados o encuentran lo que les motiva, dejan la queja, crean nuevos hábitos de comunicación, refuerzan la confianza personal, se animan a mas.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta?

Los mayores motivos de consulta suelen ser: falta de organización, falta de confianza, el tener muchas ideas pero que queden solo en buenas ideas y no pasen a ser objetivos, falta de motivación, problemas de comunicación, transiciones de un trabajo en relación de dependencia a un trabajo independiente o cambio de trabajo.

En lo empresarial las consultas suelen ser de trabajo con los líderes de la organización, fortalecer el trabajo en equipo, mejorar las comunicaciones y trabajar la motivación que es la base para accionar y obtener objetivos.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Que me encanta trabajar en equipo (hoy lo hago con mi amiga y socia en las capacitaciones empresariales), me gusta aprender de otros, retroalimentarme, crecer, compartir. Aprendí a disfrutar de mi trabajo y ser agradecida por hacer algo que me apasiona y me hace evolucionar como persona.

Aprendí a mejorar con el tiempo, a capitalizar cada experiencia y no ver nada como un fracaso o equivocación sino como aprendizaje y crecimiento. También he aprendido a disfrutar de los procesos más allá de los resultados y a celebrar mis logros, a registrar lo bueno y poner foco en lo que sí tengo, en lo que sí puedo, en lo que quiero.

Aprendí, como en el cuento del bambú japonés (uno de mis preferidos), que a veces hacemos y hacemos y parece que no pasa nada pero en realidad esta pasando de todo, y si aún no llega eso que queremos será momento de seguir trabajando con nosotros mismos (en nuestra confianza, nuestra creencias, nuestros miedos) para seguir forjando nuestras raíces y que cuando llegue el momento, podamos sostener ese crecimiento.

El coaching para mí te ayuda a seguir forjando raíces, a trabajar con uno mismo, a mejorarse continuamente para luego estar más sólidos y poder sostener el crecimiento personal y profesional.

