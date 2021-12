Veta Madera: Pasión, dedicación y profesionalismo

CREDITO CARAS

¿Cómo fue el origen de este emprendimiento?

Desde muy chico tuve la habilidad de crear objetos con distintos materiales mirando los programas de televisión de la época. Pero no fue hasta hace cuatro años que me quedé sin trabajo y decidí subirme al proyecto de hacer un viaje en un motor home, junto a mis perros y la que fue mi compañera en ese entonces. Para eso, convertí una Traffic en una casa, con los nulos conocimientos de carpintería profesional que tenía pero redescubriendo, mientras lo hacía, mi pasión de la infancia. El viaje terminó en Uruguay, donde surgió la posibilidad de habitar un antiguo terreno familiar. Me quedé un año y medio aprendiendo bio construcción y, al mismo tiempo, acondicionando mi primer taller y mi primera casa. La pandemia me encontró ahí, pero apenas se abrieron las fronteras, decidí regresar a Buenos Aires para estar cerca de mis seres queridos. Acá fue donde nació Veta Madera, como un proyecto en donde pude perfeccionarme para seguir conectado con lo que me apasiona.

¿Qué servicios y productos tienes a disposición?

En Veta Madera realizo todo tipo de trabajos de mueblería utilizando la gran variedad de madera que existe en el mercado y combinándola con distintos tipos de materiales según el deseo del cliente (hierro, vidrio, resina, etc.). Además, cuento con un equipo de profesionales asociados (arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores), para poder brindar a los clientes una experiencia completa de reforma en sus hogares.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Desde el comienzo, el objetivo ha sido el de brindar un servicio integral, que se ocupe de la originalidad de los diseños y pueda vincular el deseo del cliente con una impronta propia. Las personas que confían en nuestro trabajo eligen a Veta Madera porque logramos plasmar sus necesidades en cada detalle, creando muebles que destacan, no sólo por su belleza, sino por la calidad de sus materiales, con un diseño que prioriza la utilidad del mueble y su armonía con el espacio que ocupa.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Nuestra prioridad es brindar una experiencia interactiva y duradera, en la que el cliente nos comunique sus inquietudes, necesidades y otras experiencias que no han sido de su agrado para que podamos crear juntos algo que le sea útil, por el mayor tiempo posible. Buscamos realizar muebles que traspasen de generación en generación por su calidad y versatilidad.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que un mueble no es solo un mueble, sino que es parte de la esencia del hogar de las personas. Con un mueble se puede hacer de un simple espacio un lugar trascendente. Trabajo para que cada cliente pueda tener una pieza de calidad superior en su casa que le regale un ambiente nuevo que antes no tenía o no podía disfrutar.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Poder dedicar mi vida y tiempo a lo que amo, teniendo cerquita mientras trabajo a mis dos perros que son mi familia. Sé que es un gran privilegio y lo cuido con mucha responsabilidad. La posibilidad de crear con un material tan noble como la madera es única y aprendo todos los días nuevas formas de hacerlo, que me llenan de satisfacción.

Disfruto mucho de la reacción de las personas cuando reciben su producto y ven reflejados sus deseos en él. El agradecimiento y la valoración de los clientes es un regalo que me llevo en cada proyecto.

Datos de contacto:

Instagram: @veta.madera

Whatsapp: 11-3052-3650

¡Hacemos envíos a todo el país!