Vicky Burgos: La receta para equilibrar trabajo, familia y pasión

• Vicky, ¿qué te inspiró a convertirte en emprendedora y cómo comenzaste tu camino con Essen?

Siempre fui bastante inquieta y, desde siempre, creo que tuve ese espíritu emprendedor de probar diferentes cosas y de querer tener mi propio negocio. Hice de todo: vendí por catálogo, vendí ropa con una amiga, perfumes, etc. Hace ya 10 años que trabajo en mi profesión, que es ser Técnica en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Es una profesión que conlleva mucha responsabilidad, ya que se trata de preservar la salud y la integridad de las personas en su día a día en el trabajo, asegurándonos de que vuelvan sanas y salvas a sus hogares, y también está vinculada al cumplimiento de requisitos legales.

Con el tiempo, sentí la necesidad de hacer algo nuevo, algo que tuviera que ver más con el disfrute y la creatividad, algo que me permitiera desarrollarme en otras facetas y descubrir habilidades que había dejado de lado por estar enfocada en mi trabajo y en la maternidad, pero sin dejar de hacer lo que ya estaba haciendo, y que, por supuesto, me diera un plus económico.

Ahí fue cuando una amiga me propuso y me mostró este negocio flexible, que puedes manejar con tu propio estilo y tiempos, con capacitaciones, buena ganancia, premios e incentivos. Decidí incorporarme a Essen, un negocio en donde los objetivos los pone uno mismo: cuánto quieres ganar, hasta dónde quieres llegar y cuándo, sin imposiciones, trabajando con un equipo de personas súper generosas que te brindan todo el apoyo y los conocimientos en los primeros pasos, y de ahí no dejas de crecer en todos los aspectos.

• ¿Cómo logras equilibrar tu vida como madre y emprendedora, y qué estrategias te han funcionado mejor?

Por supuesto que no es fácil, porque siempre está la mirada social, la crítica, y muchas veces la culpa que sentimos las mamás, culturalmente, al trabajar fuera de casa y, además, emprender. Pero, en este caso, con Essen, ellos ¡forman parte! Se ponen tan contentos como yo cuando llegan las cajas Essen para hacer entregas personalmente en la ciudad, cocinamos juntos, les encanta hacer videos conmigo y hablar para luego subirlos a las redes. Ellos tienen otra mirada, no les preocupa lo que piensen los demás, y eso me ayuda a no ser tan crítica conmigo misma y a perder esa vergüenza que a veces sentimos al exponernos.

Jugamos y nos divertimos en la cocina. También, el hecho de dejarlos participar en la elaboración de nuestras comidas hace que se animen a probar todo tipo de preparaciones, y aprenden desde cómo hacer una torta hasta los cuidados que hay que tener con las piezas y con la cocina en general. Esto los ayuda en su futura independencia.

Emprender con Essen se adapta a la vida y al ritmo de cada persona. En mi caso, como mamá, cocino casi todos los días (casi porque papá también cocina). Trato siempre de darle a mi familia una alimentación saludable y variada, y es el momento que elijo para demostrar las funciones y utilidades de cada pieza, cocinando con poco aceite y conservando los nutrientes de los alimentos.

Cada momento en la cocina se convierte en una oportunidad para cuidar la salud de mi familia y compartir mi amor por la cocina saludable. Con Essen, puedo adaptar mi emprendimiento a mi vida cotidiana, y es un placer mostrar a otras familias cómo disfrutar de una alimentación variada, fácil y nutritiva. Así, cada receta se transforma en un reflejo de lo que Essen puede aportar a sus vidas también.

• ¿Cuáles son los valores fundamentales que guían tu trabajo y cómo se reflejan en tu día a día?

Los valores fundamentales que guían mi trabajo como emprendedora Essen son la calidad, la dedicación y el compromiso con la salud y el bienestar de mi familia y mis clientes. La calidad es una prioridad porque quiero asegurarme de que cada pieza que ofrezco esté a la altura de las expectativas de quienes confían en mí.

La dedicación se refleja en conocer cada detalle de los productos, para así poder asesorar a cada cliente en la elección de la pieza que mejor se adapte a su familia, rutinas y costumbres. Además, adapto mi emprendimiento a mis roles de mamá y profesional, demostrando con cada receta lo que Essen aporta a la cocina diaria: ahorro de tiempo, menor consumo de gas y, sobre todo, una cocina saludable y fácil de compartir en familia.

Finalmente, el compromiso con una alimentación saludable es algo que aplico no solo en mis recetas, sino también en los consejos que comparto, buscando siempre inspirar a otros a cocinar de forma más consciente y nutritiva.

• ¿Podrías compartir algún desafío significativo que hayas enfrentado en tu trayectoria y cómo lo superaste?

Uno de los desafíos más grandes que tuve fue al principio, cuando comencé a emprender con Essen. Me encantaban los productos y todo lo que aportaban, pero al ser un mercado tan competitivo y conocido, sentía que era difícil destacar. Muchas veces me preguntaba: ¿a quién le voy a vender una cacerola? Quería que la gente entendiera el valor que veía en cada pieza.

Por supuesto, en un principio, mi entorno más cercano fue quien compró mis productos. Pero después me sorprendió que personas que nunca imaginé se interesaron también. Luego, el desafío fue vencer la distancia o desconfianza que muchas veces existe con la venta por redes. Pensé: ¿por qué no mostrar lo que realmente hago con los productos en mi día a día, en lugar de solo hablar de ellos?

Así que comencé a subir historias y reels cocinando para mi familia, mostrando recetas sencillas y cómo Essen me ayudaba a ahorrar tiempo y a cuidar la alimentación de todos, sin complicarme. Entonces, la gente comenzó a interesarse más porque sentían que no era solo una venta, sino una recomendación genuina.

Otro de los desafíos fue, no hace mucho, incorporar a nuevas emprendedoras y formar mi propio equipo. No sabía cómo hacerlo; pensé que quizás no era lo mío liderar equipos, pero lo escribí, lo intencioné, y empecé a hacer pequeñas acciones. Se dio, y hoy estoy acompañando a otras personas a crecer en este negocio y cumplir sus sueños.

Creo que en cada etapa se nos presentan nuevos desafíos, y eso nos permite vencer barreras que muchas veces nos ponemos mentalmente solos. Una vez que las atravesamos, seguimos creciendo.

• ¿Qué consejos darías a otras mujeres que están considerando iniciar su propio negocio?

Mi consejo principal es que se crean capaces y no subestimen su potencial. Emprender puede ser desafiante, pero también es una experiencia increíblemente gratificante. Es importante rodearse de personas que las apoyen, ya sean familiares, amigos o incluso otras emprendedoras. No tengan miedo de pedir ayuda o consejos; a veces, una perspectiva externa puede abrir muchas puertas.

También les diría que se enfoquen en lo que les apasiona. Si eligen algo que realmente les gusta, la motivación será mucho más fácil de mantener, incluso en los días difíciles. Y no olviden la importancia de capacitarse y aprender constantemente: ya sea sobre el mercado, los productos, o cualquier otra cosa que les ayude a crecer en su negocio.

Por último, les diría que se animen a probar, que no se queden con la duda del “¿y si…?”. Que sigan ese impulso que hoy les está resonando y que les da ganas de iniciar ese proyecto, ese negocio, sea chiquito o grande. Después de todo, siempre tenemos una ganancia: la experiencia, el aprendizaje y el no habernos quedado con las ganas o la frustración de no haberlo intentado.

• ¿Cómo ves el futuro de Essen y qué proyectos tenes en mente para seguir creciendo?

Creo que la empresa tiene un gran futuro. La marca lleva una trayectoria de 40 años, no solo ha logrado posicionarse como una opción de calidad en el mercado, sino que también se ha metido en la cultura argentina, en las familias, como algo valioso que pasa de generación en generación, ya sea en esa receta que hacía una abuela o en la cacerola que heredamos cuando nos fuimos a vivir solos.

Además, la tendencia hacia una cocina más saludable y consciente seguirá creciendo. Hay una gran demanda de productos que no solo faciliten la cocción, sino que también promuevan una alimentación equilibrada y llena de ricos sabores.

En cuanto a mis proyectos, tengo muchas ideas en mente para llevar a cabo con las emprendedoras del equipo: ferias, vivos en redes sociales, demostraciones, y sobre todo, construir relaciones que nos beneficien a todas y nos ayuden a llegar a más personas. No solo buscamos vender, sino también invitar a otras a sumarse a este negocio que no solo nos deja ganancias increíbles, sino que también nos ofrece oportunidades e incentivos todos los meses, dándonos la posibilidad de volar altísimo.

Sueño con tener una red gigante de mujeres que puedan darse cuenta del potencial que tienen, la diferencia económica que pueden hacer emprendiendo, y el crecimiento personal que pueden experimentar siendo parte de este proyecto. Es algo que, desde afuera, jamás se imagina, pero que transforma la vida de cada una de las que se suman. Y, por encima de todo, dejar que el trayecto me siga sorprendiendo.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @vickyburgos.essen

WhatsApp: 2974178451