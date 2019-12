Victoria Randazzo: ambientación y producción de eventos

La abogada Victoria Randazzo, después de 15 años en el fuero criminal y habiendo realizado una carrera en la Justicia, decidió dar por finalizada su actividad como funcionaria pública hace 20 años y “terminar con la chatura en la que estaba inmersa laboralmente, y que no me generaba el mismo entusiasmo de siempre".

"Esa falta de pasión me llevó a querer levantar la que era la florería de mi padre, la más antigua del mercado, fundada en 1910. Si bien, al principio, no fue fácil, comencé a involucrarme en la decoración floral de hoteles de lujo y eso me llevó a buscar la excelencia en todos los ámbitos".

"Atender un hotel exige un timing muy estricto porque se está 24 horas al servicio del cliente y lo que pueda requerir”, asegura Victoria que luego de decorar el Hotel Panamericano y los eventos del mismo, fue por más y hace casi 15 años es la flower designer del Hotel Faena.

¿Qué fue lo más difícil y exigente de trabajar con hoteles de primera línea internacional?

La exigencia y la libertad de trabajar con un equipo de lujo me llevó a redoblar la apuesta y seguir los requerimientos del mercado. Comencé a hacer ambientaciones generales, las que con el correr de los años fui haciendo de una forma más profesional.

Hoy en día me ocupo de la producción estética de eventos sociales y corporativos. Cuento con un departamento creativo y proveedores de primer nivel para lograr resultados soñados.

Toda esta exposición de mi trabajo y el crecimiento que cada evento aporta, trae clientes maravillosos y exigentes que me llevan a una permanente superación, tanto a nivel personal como laboral.

¿Fueron cambiando las exigencias en estos 20 años?

Si, han cambiado de forma sorprendente. Hoy son mega producciones en las que trabaja mucha gente en conjunto para lograr eventos de primer nivel. En los últimos años incorporé a la estética de un evento la tecnología, diseños de led y objetos propios de fiestas electrónicas.

Para contacto: Tel.: (011) 4362-1961/3889. Mail: info@victoriarandazzo.com.ar.

Conoce más en www.victoriarandazzo.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.