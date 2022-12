CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de VITALOE?

En el 2008, Oscar Manessi, Ing. Agrónomo y padre de familia, trajo al país las primeras plantas de aloe vera variedad barbadensis Miller. Esta variedad no se conseguía en Argentina, pero él, habiéndola estudiado en profundidad, sabía que era la más solicitada a nivel internacional por sus ya probados beneficios. Esas plantas fueron colocadas en un campito en la localidad de Cayastá, para comenzar a reproducir, investigar y aprender sobre el cultivo del aloe vera con ayuda de dos de sus hijos, Fernando y Guillermo, que se fueron involucrando poco a poco y cada vez más al proyecto, hasta ser en la actualidad los tres quienes llevan adelante este sueño.

A la planta de aloe vera se le cosechan sus hojas externas, y en un principio, la idea era vender las hojas a quienes pudieran procesarlas para obtener el gel. Fue una gran sorpresa descubrir que no existía ninguna fábrica en el país que procesara las hojas. La única forma de continuar era procesarlas nosotros mismos. Y ese fue el primer gran desafío, tener una fábrica propia; no sólo para procesar las hojas y obtener el gel, si no para perseguir el sueño de desarrollar productos alimenticios a base de aloe vera. Aloe vera para tomar y comer.

El proyecto era algo inédito en Argentina, pero teníamos conocimiento de que en otros países las bondades del aloe vera para consumo interno estaban ampliamente probadas y el consumidor ya las conocía, y por eso, había ya algunos alimentos con aloe vera en el mercado.

Lamentablemente, no contábamos con capital ni acceso a préstamos que nos permitían desarrollar la tecnología como correspondía, pero a fuerza de voluntad, de vestirse de Ingenieros y Técnicos, leyendo mucho, estudiando ejemplos de otros países y tratando de replicarlos acá, juntando peso por peso y muy a pulmón, se logró en algunos años obtener una primera línea de procesado eficaz. Con maquinaria y tecnología argentina, se logró producir un suplemento dietario de aloe vera puro. Así nació nuestro primer producto, marca VITALOE.

¿En qué proyectos están incursionando?

VITALOE nos dio la posibilidad de encarar nuestro segundo gran desafío, que perdura aún en la actualidad, la de dar a conocer las bondades del aloe vera para el consumo interno a nivel nacional. Seguimos en ese camino, y hemos avanzado mucho. Reinvertimos para mejorar nuestra línea productiva y hacerla más eficiente; logramos llevar Vitaloe Suplemento a dietéticas y almacenes naturales de todo el país; lanzamos Vitaloe Agua, un agua saborizada con 20% de aloe vera, con el cual pudimos concretar nuestra primera exportación a Chile; y pronto lanzaremos una mermelada que, con tecnología propia, tiene incorporado un 20% de áloe vera bioactivo que conserva todas sus propiedades benéficas.

La visión de nuestra empresa es incorporar el aloe vera en alimentos de consumo popular, llevando así las bondades de esta planta al consumidor, como complemento en alimentos que ya está acostumbrado a consumir.

Datos de contacto:

Instagram: @vitaloearg

Web: www.vitaloe.com.ar

Mail: [email protected]