Vivir con entusiasmo y alegría es posible

Luego de jubilarse, Carmen Fernández, coach, consultora en PNL, con estudios en neurociencia, hipnoterapeuta y con conocimientos en biodescodificación, decidió dedicarse a lo que quería: ayudar a las personas a encontrar su lugar interno de poder. “Quería ayudar a construir una autoestima sana y potente, que les llevara a crear una vida que los estimule. Ya había cursado algunos estudios, así que me recibí de coach como una disciplina que unificara todo. No llego al coaching de casualidad. Soy una observadora y estudiosa autodidacta de las conductas humanas, desde siempre. Y practico la meditación Mindfullnes desde hace muchos años”, dice Carmen.

- Como coach, ¿cómo se define?

Me considero un coach estratégico porque combino todas las metodologías para lograr un proceso más efectivo y con estructura en el intento de construir según los ideales del cliente. El proceso de crecimiento está siempre orientado a un área específica de su vida.

- ¿De qué manera instrumenta ese proceso?

En general, me tomo un tiempo de cuatro a seis sesiones, pero con un seguimiento constante, entre sesión y sesión. Hay ejercicios de preguntas, que la persona debe contestar en su domicilio y que están orientados a la reflexión y al autoconocimiento. Cuando algo que anhelamos no se logra, hay un conflicto entre lo que queremos y el programa de creencias interno que maneja nuestro subconsciente. La comprensión de este proceso hace que la desprogramación de esas creencias, que no le son funcionales, sea más sencilla. Y desde ahí, se plantea una estrategia con pasos concretos para plasmar ese cambio en el día a día. Esto es alinear la forma de ser, con pensamiento y sentimiento.

- ¿Qué es lo más importante en todo el proceso?

Para mí, es el compromiso que el cliente ponga en este ansiado cambio y su disposición interior a avanzar. Y esto es así tanto para un empresario como para una emprendedora, mujer u hombre que me consultan por sus relaciones o un estudiante al que preparo para su primera entrevista laboral. No existe la fórmula mágica. Se necesita de la comprensión de la transformación del programa interno y quien lo ejecuta es el mismo cliente. Yo solo le sirvo de facilitadora. Y amo lo que hago, me entrego a esta profesión. Soy muy feliz y agradecida de ayudar en sus procesos de vida.

