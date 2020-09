Yanina Natario, creadora de Anahata Yoga

View this post on Instagram

De pronto frené, miré a mi alrededor y me sonreí. Hace 5 meses mi casa se convirtió en un aula virtual de yoga. Si me preguntan si lo imaginé alguna vez, les juro que nunca había pasado por mi cabeza esta hermosa y loca aventura virtual. Al principio tuve miedos y dudas pero despues me empecé a sentir muy cómoda en esta nueva realidad y eso se lo debo mucho a quienes me acompañan en cada clase porque sin ellos esta aula virtual no existiría. Otra parte se la debo a @treintaycrisis mi amor, mi compañero, que me hace el aguante y me ayuda en todo para que cada detalle quede lo mejor posible. Me abrazo y me agradezco a mi por no bajar los brazos y por seguir recorriendo este camino que elegí. Seguro que en el recorrido hay tropezones, hasta caídas, pero de todas es posible levantarse, aprendiendo de los errores y aceptando las cosas como son, soltando los miedos y aferrándose al amor. ¡¡Gracias, gracias, gracias!! . 🙏Namaste🙏 . ❤Yani❤