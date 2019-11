Molino Arrocero La Rosario: con proyección de futuro

“Nuestra empresa familiar y correntina surge en 2003, aunque desde que tengo recuerdo, Rafael, mi padre y el fundador de la empresa, está en el mundo del arroz. Empezó hace más o menos 40 años con el cultivo de arroz y, desde entonces, persiguió la idea de tener su propio molino de arroz antes de tener 50 años”, recuerda Alejandro Giordano, subgerente de Molino Arrocero La Rosario.

Y así fue con esfuerzo, suerte y varios factores que se alinearon en 2003, que Rafael compró en sociedad con su tío un molino usado y alquilaban el predio donde se emplazaba. “Tiempo después finalizó la sociedad y nació definitivamente Molino Arrocero La Rosario, en un terreno nuevo y propio, con molino nuevo, oficinas y maquinarias nuevas”, dice Alejandro, el único varón de cuatro hermanos.

“Cuando terminé el secundario fui a Buenos Aires para estudiar en la universidad y, como no me gustaba mucho la gran ciudad, me volví a trabajar con papá apenas me recibí. Soy licenciado en Recursos Humanos; muchos me preguntan ¿qué hacés trabajando acá? Y es acá a donde me gusta estar y lo que me gusta hacer.

Ver el día a día lo que pasa, pensar a futuro y tratar de aplicar todo lo que aprendí en mis años de estudio. Cuando empecé, sin experiencia, obvio, hacía de todo un poco: cargaba bolsas, aprendía sobre los procesos, después pasé al área administrativa, coordinación y logística, y hoy en día estoy encargado de la planificación y ventas regionales”, enumera.

¿A qué se dedica hoy la empresa que comenzó solo como un molino?

Nuestra empresa se dedica a la producción, elaboración y envasado de arroz, desde el campo a la mesa. Y creo que eso es lo que nos distingue, principalmente. Nosotros conocemos el ciclo completo del arroz que vendemos. La preparación de la tierra, el secado del grano, la molienda, el envasado y también la distribución. Conocemos y estamos atrás de cada eslabón de la cadena, por lo que nos resulta un poco más sencillo detectar fallas y realizar las acciones correctivas para que a la mesa llegue siempre lo mejor.

¿Este año se lanzan también al mercado interno?

Sí, lo haremos por primera vez porque antes nos dedicábamos por completo a exportación. Lo haremos con nuestro arroz Porambá, que en guaraní significa “la más linda”. Estar en el ciclo completo del arroz creo que es nuestra clave para diferenciarnos, y tener experiencia en mercados internacionales nos permitió aprender sobre las mejores prácticas, no solo de calidad sino también de procesos.

Por mucho tiempo vendimos arroz a Perú, un mercado muy exigente. Debíamos cumplir con normas de calidad, sanitarias, procesos internos y otras cuestiones que se han convertido en un activo para nosotros, y que hoy lo replicamos en el mercado interno.

¿Y qué proyectos tienen a futuro?

En la empresa tenemos varios. Antes que nada, seguir conquistando nuevos mercados y llegar a más ciudades. Hoy estamos en Corrientes, Misiones, Salta, Córdoba, Buenos Aires, y además ampliar nuestra línea de productos. En estos momentos estamos formándonos y haciendo investigaciones para producir snacks y harinados. Esperamos que esto pueda concretarse para 2020.

Para contacto : Ruta provincial 27. Km 102, Santa Lucia, Corrientes. Mail: molinoslarosario@gmail.com

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.