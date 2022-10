CREDITO CARAS

Flor, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

BE KETO MDQ nació hace dos años en plena pandemia, en la cocina de mi casa.

En el 2020 estaba haciendo una dieta cetogénica y como era muy difícil conseguir este tipo de productos, se me ocurrió estudiar y cocinar distintas recetas para mí y para un familiar diabético.

Poco a poco ese día a día en mi cocina se convirtió en lo que es actualmente mi emprendimiento BE KETO MDQ, que significa SER KETO en inglés.

Empezamos con solicitudes de amigos y conocidos. Al año comenzamos a trabajar con muchísimos pedidos semanales y abrimos nuestra propia cocina, donde nuestros clientes pueden pasar a buscar lo que piden y elegir lo que más los tiente.

¿Qué los hacen ser destacados en el rubro?



Nuestra marca fue la primera de la ciudad de Mar del Plata en ofrecer este tipo de alimentación. Nos destacamos por la frescura de los productos que ofrecemos, la calidad en la materia prima e insumos que utilizamos, nuestro packaging y sobre todo por la innovación constante de nuestra carta, snacks, opciones dulces y saladas.

Todos nuestros productos son apto dieta Low Carb, apto dieta Keto y apto dieta saludable. Elaboramos productos sin azúcar sin harinas refinadas, sin conservantes ni aditivos y aptos para diabéticos.

Tenemos un gran equipo de trabajo y todo lo que realizamos, lo hacemos con mucha dedicación y esmero. Elaboramos todo en forma casera.

Trabajamos de la mano de Licenciadas en Nutrición, que nos ayudan y asesoran en cada receta nueva que pensamos.

Muchos especialistas nos derivan pacientes con distintas patologías o que están realizando una dieta estricta para hacer las compras de los productos necesarios para la ingesta semanal.



¿Qué nuevos proyectos tienen por delante?

Próximamente estaremos abriendo nuestra cocina de elaboración en la ciudad de Bahía Blanca y en La Plata.



Datos de contacto:

Instagram: @beketomdq

Facebook: Be Keto MDQ

Dirección: 20 de Septiembre 4075, Mar del Plata

Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs y Sábados de 9 a 14 hs.

Galería de imágenes