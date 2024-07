Juan Manuel del Bono: Gastronomía Saludable y Solidaria en San Juan

CREDITO CARAS

Juan Manuel del Bono tiene 31 años y lleva más de la mitad de su vida en una cocina. La importancia del servicio, la empresa familiar y los proyectos donde todo confluye con la finalidad de ayudar a los demás.

Lleva adelante uno de los lugares más icónicos de gastronomía saludable de San Juan. A su corta edad, está detrás del negocio que llegó para romper tabúes. Además, brinda charlas sobre alimentación consciente, comparte recetas en redes, integra una productora con impronta solidaria e incluso publicó un e-book.

Los comienzos con la gastronomía iniciaron desde pequeño de la mano de su abuela, quien le enseñó a cocinar. Por esa época, en 1999, Tagore abrió sus puertas, siendo el primer local de comida vegetariana para llevar en San Juan. “En ese momento nadie era vegetariano ni vegano y eso fue un desafío muy grande”, enfatiza. Su infancia transcurrió entre la escuela y la cocina del local que lo vio crecer.

Al cumplir 23 años, quedó a cargo del negocio familiar que, por momentos, supo ser un restaurante, pero debido a la pandemia volvió a ofrecer comida para llevar, con proyecciones de volver a combinar el servicio con deliciosos platillos. Con el paso de los años, fue dando forma a proyectos que combinan sus disfrutes con la impronta que fue convirtiendo en su sello.

En 2022, publicó “Alimentación Consciente”, un e-book donde vuelca sus conocimientos. Además, comenzó a brindar charlas y se sumó a N-Producciones, una productora de eventos de San Juan con propósitos solidarios que ayuda a ONG y merenderos, donde aplica sus conocimientos gastronómicos para ayudar a quienes más lo necesitan. “Lo mío tiene la particularidad de hacer bien, y si hace bien se comparte. Es bueno saber cocinar, ser consciente de lo que se come. Desde el día uno, mi madre y mi abuela nos enseñaron el diezmo, que es ser justo con nuestro entorno, con las personas, con el ambiente, y eso trato de hacer cada día con la gente del local, los proyectos que desarrollo, las recetas que comparto, la productora e incluso con las personas que puedo ayudar”, explica.

Mantener en pie un negocio con más de 15 trabajadores directos, romper los tabúes en torno a la comida saludable y crear desde la buena intención son el empuje necesario para continuar silbando camino al trabajo, disfrutando de cada día. “Tengo miedo de que algo externo modifique lo que estoy construyendo, porque tengo buenas intenciones, pero hoy disfruto de lo que hago, de compartir, de ayudar y de seguir cocinando. Si me preguntas dónde me veo en cinco años, no tengo ni idea, pero espero seguir haciendo lo que me hace bien, ayudando y siendo coherente”, reflexionó Juan Manuel.

Datos de contacto

Nombre: Juan Manuel Garade Del Bono

Numeros de contacto: 2645740183 / 2645140102

Redes Sociales:

Tagore Somos Natural (restaurante vegetariano): https://www.instagram.com/tagore.somosnatural?igsh=MXh0d2l6a2M4MHYzOQ==

N producciones: https://www.instagram.com/n.festivales/

Página profesional donde sube recetas y tips: https://www.instagram.com/_simpleysaludable_?igsh=MXR5cGs3eWUzb28wdQ==