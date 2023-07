CREDITO CARAS

David, ¿cómo fueron los inicios del proyecto?

Todo empezó porque mi madre vendía tortas por Instagram. Ella es Pastelera profesional, y toda su vida se dedicó a eso. Como siempre confiamos en su potencial decidimos dar el siguiente paso y poner un carrito en donde vender café de especialidad y tortas caseras en distintas universidades y shoppings, pero era más difícil de lo que parecía, así que decidimos vender nuestros productos a distintas marcas, y como vimos que el feedback de los clientes era muy positivo tomamos la decisión de abrir un local. Buscamos por más de seis meses hasta encontrar el local que más se adapte a nuestro estilo y con mucho esfuerzo y el apoyo de nuestros clientes el 13 de marzo de 2023 abrimos nuestro primer local de Little Claire.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Tenemos varios diferenciadores que nos distinguen de otras cafeterías. Lo que más podemos destacar es la pastelería casera hecha en el mismo local con la cocina abierta a todo público, donde se puede observar los ingredientes que usamos de primerísima calidad y el amor que hay detrás de cada torta y producto. A su vez, todas las semanas vamos ofreciendo distinta pastelería para que los clientes prueben diversa variedad que no se encuentran en otros lugares, muchas son recetas europeas y otras son creaciones nuestras.

¡También para los amantes de los animales somos petfriendly!

¿Porque se llama little claire?

Little Claire es un emprendimiento familiar y el nombre proviene de la hija menor y hermana más pequeña de la familia que se llama Chiara, que significa Clara en italiano, y como honestamente “pequeña Clara” o “piccola Chiara” no nos convencía decidimos ponerlo en inglés, Little Claire Bakery and Coffee

¿Qué le dirían a los qué no conocen Little Claire?

Principalmente lo primero que les diría es que vengan, el local te transporta a un lugar cálido, con un aroma a casero, distinto y familiar, Si quieren pasar una tarde de domingo en Paris o sentirse que están en la Toscana italiana no hace falta viajar en avión, pueden venir a Palermo a conocernos, les puedo asegurar que van a querer volver a probar cada budín o torta nueva que hagamos semanalmente acompañada de exquisitos te o de un buen café de especialidad, no se van a arrepentir.

Datos de contacto:

Gorriti 4918 (Palermo Soho)

Instagram: Littleclaire.bakery