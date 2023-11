CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de la marca?

Neron BA comienza en Tulum, por Ramiro Pusnar (chef) y sus amigos. Viviendo en México, creamos Neron, con el objetivo de no encerrarnos en un hotel o comercio a trabajar, sino que hacer de nuestra experiencia en un país ajeno, nuestra propia empresa. Así fue como surgió la idea de empezar a vender pizza napolitana y empanadas argentinas, sabiendo que no era algo tan característico de las tierras mexicanas y por ello, podríamos encontrar nuestro público. Alquilamos un lugar, invertimos en lo necesario y empezamos a vender a través de una aplicación de Delivery. La respuesta de los clientes fue increíble y luego de casi un año en la Rivera Maya, Ramiro decidió volver a Buenos Aires e instalar Neron, junto con su primo Juan Pusnar, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ya no vendemos en formato Delivery, sino que brindamos nuestro servicio de forma más profesionalizada, puntualmente en Catering para eventos especializándonos en pizza napolitana.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ofrecemos un servicio de catering a domicilio de pizza napolitana. Contamos con nueve variedades de pizza y también, ofrecemos la posibilidad de hacer un menú más completo, agregando diferentes entradas, según la necesidad del cliente. Variamos en tapas, empanadas, focaccias rellenas, opciones celiacas y veganas, y hasta mesa dulce si el cliente lo requiere. Somos un catering muy flexible, que prioriza la necesidad de nuestro público y por ello, siempre nos tratamos de adaptar de la mejor forma posible a las necesidades del evento, aunque siempre, el eje principal del menú, es la pizza napolitana.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Observamos que el movimiento del mercado es muy ágil, que es importante poder ir acomodando todos los días, cuando el boca en boca se va expandiendo y cuando las personas empiezan a confiar y disfrutar del servicio.

Por ello, es que estamos armando más equipos de trabajo para poder desarrollar eventos en simultáneo, que un mismo medio día o noche, Neron pueda estar en distintos puntos de la ciudad.

Para los próximos meses esperamos poder llevar esto acabo, al menos con tres o cuatro equipos que puedan trabajar simultáneamente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Buscamos diferenciarnos a través del estilo de servicio, atención y calidad de comida.

Nuestro objetivo es crear un ambiente de confianza con cada uno de nuestros clientes, donde puedan personalizar cada evento de acuerdo a sus necesidades y ganas.

Y en cuanto a la comida, buscamos ofrecer un catering de pizza napolitana que sea diferente a lo tradicional con variedades gourmet y preparación en vivo.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harían diferente?

Cambiaríamos la manera en que iniciamos el negocio. Apostaríamos desde el principio realizando la inversión necesaria para evitar tener que ajustarse sobre la marcha. Lógicamente estamos satisfechos con el crecimiento de Neron, pero consideramos que habiendo tenido una base sólida desde el inicio, nos habría permitido aprovechar oportunidades que no pudimos afrontar debido a la falta de preparación inicial.

Datos de contacto:

Juan Martin Pusnar

Celular: 1134771706

Instagram: neron_bsas