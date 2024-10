Este miércoles, Héctor Maugeri presentó una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas que se emite en las noches de Caras TV, y recibió a un invitado de honor: Adrían Suar. Durante una entrevista íntima y profunda, el productor argentino reflexionó sobre su carrera y habló de su relación con el fracaso.

El éxito y el fracaso en la vida de Adrián Suar

En el inicio de la conversación, el director de la Revista Caras recordó una contundente frase del reconocido productor de Polka: “Tenes que estar muy preparado para ser exitoso, pero más preparado para fracasar”. Suar reafirmó esa idea y explicó: “Yo aprendí a ser productor cuando me di cuenta de qué estaba hecho. Todos acompañamos el éxito: nos gusta, vamos a comer, todos te dicen ‘sos un fenómeno’, te mirás al espejo, te aparecen ofertas, estás pensando en lo que sigue”.

Adrián Suar en el living de +Caras.

“El tema es cuando fracasas. Cuando el otro te mira y te dice ‘viste que no era tan bueno'. Ahí es cuando aprendés, con el fracaso, porque tengo la suerte de ser alguien que ni en las buenas es el mejor, ni en las malas el peor. Eso lo aprendí en terapia”, reflexionó.

El productor también destacó: “El sonido del éxito nunca me obnubiló. Nunca creí tanto cuando me decían ‘dale campeón, sos un fenómeno’, me río de esas cosas. No creo en eso. Son momentos, rachas. Lo que sí soy es un laburante”.

Cómo los fracasos hicieron crecer a Adrián Suar

A lo largo de su carrera, que comenzó como actor a los 13 años y lo llevó luego a ser uno de los productores y actores más reconocidos en Argentina, Adrián Suar aprendió a domar las voces del éxito y a fortalecerse en los fracasos. “Haber salido de varios fracasos fuertes me hicieron recibirme de productor”, contó en el living de +Caras.

Adrián Suar reflexionó sobre los altibajos en su carrera: "aprendés con el fracaso".

Por otra parte, el conductor de +Caras destacó la capacidad de Suar para devolverles una oportunidad a actores que estaban olvidados. “El actor, cuando no trabaja, pierde un poco la vida. Y vos se la devolviste a muchos”, le reconoció Maugeri. El fundador de Polka, sin embargo, respondió: “Yo siempre digo que es al revés, ellos me devolvieron la vida a mí. Esta profesión es muy injusta, y hay actores que pasan de moda.”

Asimismo, confesó que decidió convertirse en productor al escuchar comentarios despectivos de otros colegas. “Escuchaba a productores maleducados decir de ciertos actores: ‘No lo llames, está muerto’. Me parece una falta de respeto total. Ningún actor está muerto. A veces, solo están pasando por un mal momento, o hay que llamarlo para otro tipo de papel, donde tiene la piña más fuerte artísticamente”.

Con humildad, Adrián Suar concluyó: “Repetimos muchas boludeces los que trabajamos en el mundo del espectáculo, y eso no cambió”.

