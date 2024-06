Adrián Suar y Leticia Siciliani supieron ser familia porque el actor estaba en pareja con Griselda Siciliani, por lo cual se conocen un monton. Los protagonistas se cruzaron en el programa "La noche perfecta" que conduce Sebastián Wainraich y la actriz contó una anécdota sobre los cambios de humor del gerente de programación que lo dejaron totalmente expuesto.

Leticia Siciliani contó una divertida anécdota de los cambios de humor de Adrián Suar

El conductor le consultó al actor: "¿Cuáles son las cosas que te ponen de mal humor?". Suar respondió con soltura: “Soy muy pro de estar de buen humor. Me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me ha pasado, me conecto con un Adrián que no me gusta”.

La actriz se metió en el medio de la conversación: "Pero por ejemplo si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la llave del auto…". "Sacala de acá, tiene data. Sacala del estudio ya. Echala del estudio a Leticia Siciliani”, dijo en tono de chiste con su excuñada. “¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?", redobló la apuesta Leticia.

"No, te voy a explicar por qué. Bueno, obviamente, ella es la tía y tiene data. Y mi hija, que me tiene de hijo…Dijo bien Leti, qué me saca, por ejemplo, ahí hay un punto", respondió el actor. "Yo, salvo a lo que me dedico, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto. No prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice ‘ay papá, no vamos a llegar’, porque me conoce", explicó el productor.

Finalmente, Adrián Suar decidió admitir que lo que pasó en la anécdota que contó Leticia Siciliani y respondió: "Ese día se rompió la batería, tuve un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena, porque me frustro".

