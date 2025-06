Pampita fulminó a María Vázquez y reavivaron la "guerra "en el polo: "Creo que no la deja bien"

Pampita y María Vázquez volvieron a dejar en evidencia la tensa relación que mantienen. Hace un tiempo, la esposa de Adolfo Cambiaso lanzó llamativos mensajes que habrían estado dedicados a la modelo por su nueva relación con Martín Pepa, lo que reavivó los rumores de enfrentamiento entre ellas. Ahora, Vázquez redobló la apuesta y lanzó filosos comentarios que la conductora decidió responder de manera tajante.

Qué dijo Pampita sobre las explosivas indirectas de María Vázquez

En el marco de una nota por el estreno del documental "En el nombre del polo", que tendrá como protagonista a Adolfo Cambiaso, María Vázquez y su esposo causaron revuelo por sus dichos que, sin mencionarla, estarían dedicados a Pampita.

Todo comenzó cuando María asegura en el adelanto de la miniserie que se estrenará en una reconocida plataforma: “Todo lo que el polo implica, todo lo que es después del polo, postpartidos, Adolfito fue siempre la peor parte del polo”. Junto a ella, Cambiaso agrega: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

Por esta razón, fueron a buscar la palabra de la top model para saber qué piensa sobre las declaraciones de dos personas importantes del entorno al que hoy pertenece debido a su noviazgo con Martín Pepa. Lejos de evitar responder la pregunta, Pampita expresó: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

En diálogo con Los profesionales (El Nueve), la modelo fue por más y comentó filosa: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”. Además, aseguró que "hablar mal del ambiente del polo creo que no la deja bien" a María Vázquez.

María Vázquez junto a su esposo, Adolfo Cambiaso.

Cabe recordar que las versiones indican que la mala relación entre ellas comenzó cuando Pampita llegó al ciclo "El Rayo" y se convirtió en protagonista, dejando atrás a María, que en ese entonces era la conductora. Desde aquel momento, las modelos no se volvieron a mostrar juntas públicamente. A esto se le suma que al inicio del romance de Carolina con Martín Pepa, Vázquez había publicado un sugestivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Si un payaso se muda a un castillo no se vuelve un rey, el castillo se convierte en circo".

En este sentido, le consultaron sobre su vínculo con las esposas de los polistas. A lo que Pampita respondió: "¿Cómo me llevo con las chicas del polo? En realidad no es mi ambiente, no pertenezco. Voy muy poco". No conforme con su respuesta, la cronista fue más directa y quiso saber cómo se lleva con María. Fiel a su estilo, relajada y con una sonrisa en su rostro, contestó con cierta ironía: "Habría que preguntarle a María, ¿no? Llaménla". De esta manera, Pampita fulminó a María Vázquez y reavivaron la "guerra "en el polo.