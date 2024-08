Así fueron los días de Benito Fernández internado

De buen semblante, con un saco de diseño rojo y sus clásicos anteojos, el diseñador Benito Fernández visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para Caras TV. Durante la conversación, el reconocido modisto argentino no solo habló de su vínculo con Máxima Zorreguieta, sino también de un reciente y oscuro periodo de su vida que comprometió su salud física y mental.

Benito Fernández rompió el silencio sobre su depresión

Fernández reveló que, durante la pandemia, atravesó una profunda depresión, un proceso largo y doloroso que lo llevó al borde del colapso. “Fue un proceso que comenzó en la pandemia y fue empeorando. Los últimos meses antes de mi internación veía todo negro”, confesó el diseñador, compartiendo detalles sobre su internación y el difícil camino hacia su recuperación.

Benito Fernández junto a Héctor Maugeri en +CARAS

El punto de quiebre llegó cuando tuvo que cerrar su local en Palermo y despedir a su personal, lo que desencadenó una crisis que resultó en su internación en el Sanatorio Otamendi. “Me agarró una crisis de estrés, miedo, oscuridad y angustia. Tuve arritmia, me desmayé y me internaron en terapia intermedia, sin teléfono y con visitas limitadas”, relató.

Tras su internación, Fernández experimentó un cambio en su estado mental. “Ahí se me reseteó la cabeza. Me levantaba sin angustia y con ganas de hacer un montón de cosas”, aunque reconoció que al salir del hospital aún debía enfrentarse a problemas no resueltos. “Dejé un desorden tremendo a mis hijos. Todo era un quilombo”, reconoció, evidenciando la complejidad de su proceso de sanación.

El tratamiento de Benito Fernández

Frente a esta situación y con la orientación de su psicóloga y psiquiatra, el empresario de alta costura optó por una internación voluntaria en la clínica neuropsiquiátrica Avril. “Me dio los instrumentos para enfrentar lo que tenía que enfrentar”, contó con sinceridad.

Benito Fernández en los estudios de CARAS TV

“Más allá del tratamiento y la medicación, me ayudaron a enfrentar los problemas personales y laborales. No me dieron la solución, sino elementos para poder enfrentarlos”, complementó.

“Hoy estoy nervioso y angustiado por hablar de esto”, expresó conmovido. “Pero en mi día a día, estoy super bien. Ahora presento mi colección en septiembre. Estoy en mi mejor momento”, concluyó el famoso diseñador ahora recuperado.

MDP