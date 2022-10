Benito Fernández abuelo: contó cómo negoció con su yerno el nombre de su nieto

Hace dos meses, Benito Fernández se convirtió en abuelo primerizo, con la llegada de Fermín, hijo de la también diseñadora Marina Fernández Durand y su marido, Gonzalo Zimmerman.

“Es mi primer nieto. Ser abuelo era lo quería desde hace años. La verdad es que es un disfrute total”, confesó a CARAS el diseñador de Alta Costura y Prêt-à-Porter, que trabaja en sus próximas cápsulas de zapatillas y ropa deportiva de Topper, además de con una línea de perfumes, y recientemente fue nombrado Embajador de Marca País.

Benito Fernández junto a su hija y su nieto.

Sobre la elección del nombre de su nieto, contó una anécdota muy divertida. “El padre quería Félix y a mí me gustaba Fermín. Como el papá es fanático de Boca y de Lionel Messi, cuando la Selección jugó en la Bombonera le conseguí entradas. Se las mandé, y en agradecimiento me dijo que su hijo finalmente se iba a llamar Fermín. Fue como una negociación y la gané. En eso soy un poco caprichoso”, comentó entre risas Benito Fernández.

El diseñador afirmó que la llegada del bebé lo renovó existencialmente. “Me movilizó. Ser abuelo es un cambio muy grande. Me da ganas de crecer en muchas otras cuestiones. Me siento como más joven. Con mi nieto conecto mucho, me encanta ponérmelo encima y que se duerma. Es una conexión muy linda y fuerte. Todavía es chiquito, pero creo que va a tener algunas cosas de su abuelo. No sé si le va a gustar la moda, pero lo siento como muy afín. Me encantaría que sea educado, que trabaje, que disfrute de la vida, que sea una persona alegre. Me divierte verlo cuando se ríe. Soy más de conectar con las sensaciones, de agarrarlo de la mano, de abrazarlo. Me gusta que empiece a mirar los colores. Hay un cuadro en mi cuarto que tiene mucho amarillo y a él le encanta”, expresó Benito.

Marina y su hijo, Fermín.

Benito Fernández reveló que tras la llegada de Fermín ayuda mucho a su hija

“No hago ropa para tan chiquitos, pero ya me gusta comprarle cosas divertidas, obvio. Yo soy color, y el bebé empieza a tener el toque Benito Fernández. A mi hija trato de ayudarla un montón, porque ella además está lanzando su marca de ropa que es ‘Mini por Marina’ (Ropa de Niños)”, agregó quien además es padre de Lucas (35), que es músico y además trabaja en moda junto a él.

Benito Fernández tiene colores nuevos en su alma, esos que aparecieron cuando nació su primer nieto. “Me gustaría ser un abuelo cariñoso, generar en él mucha empatía y que podamos divertirnos juntos”, concluyó.