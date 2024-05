Durante una reveladora entrevista en el programa de Héctor Maugeri en +Caras, Barby Franco, reconocida modelo e influencer, abrió su corazón para compartir detalles íntimos de su vida. La conversación giró en torno a su relación con el abogado Fernando Burlando, y una confesión sorprendente salió a la luz.

Los inicios de su relación con Fernando Burlando

La historia de amor entre Barby Franco y Fernando Burlando comenzó hace 13 años. En ese entonces, ella tenía 21 años y trabajaba como azafata en el programa "El último pasajero" de Guido Kaczka. Fue durante este trabajo que se conocieron, gracias a que Burlando acompañaba a su hija Delfina, quien participaba en el programa.

Durante la entrevista, Barby Franco recuerda que quedó impresionada al ver a Burlando en el programa y que sintió un flechazo inmediato. Además, cuenta que gracias a un amigo en común, lograron intercambiar números de teléfono.

Maugeri aprovechó para consultarle sobre su anillo de casada y por qué aún no se habían casado. Fue entonces cuando ella recordó la insólita anécdota de Burlando. “Se hizo el muerto y me propuso casamiento. Después yo estuve siete días con fiebre”, contó Barby en el living de +Caras.

Cuando se le preguntó sobre el lado romántico de Burlando, la modelo admitió: "Burlando es cero romántico". Sin embargo, se mostró conmovida al escuchar el mensaje que él le había dejado a Héctor Maugeri. Y, muy emocionada, expresó: “Burlando es el mejor padre y es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”.

Engaño por amor

Luego, la conversación retomó el inicio de su relación, momento en el que Barby confesó haberle mentido sobre su edad a Burlando. “Yo tenía 21 años y le dije que tenía 27, lo sostuve tres años”, reveló la modelo.

Fernando Burlando toma conocimiento de esta situación en uno de los cumpleaños de la jóven modelo. “Cuando cumplo 23 años, mi mamá trajo la torta con el número y él me dijo: ‘pero vos no cumplís 30’. No podíamos hacer nada porque ya estábamos re comprometidos”, le cuenta a Maugeri.

La influencer explica que esta mentira surgió del miedo de que él la rechazara por tener la misma edad que sus hijas. A pesar de esto, la relación continuó sin problemas, y Barby destaca la excelente relación que tiene con las hijas de Burlando.

