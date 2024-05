Bárbara Franco, compañera de Fernando Burlando, estuvo junto a Héctor Maugeri en +Caras, por Caras Tv.

La modelo recordó momentos que marcaron su vida, sobre todo, su niñez en la que su padre era violento y en la que le toco vivir en la villa junto a su madre.

"Mi papá tomaba y para mí era normal. Después, empezó la violencia física", expresó sobre el comienzo del infierno que le tocó atravesar con su progenitor.

Barby Franco y Héctor Maugeri.

Además, reveló que "tenía 13 años y le pedí a mi mamá que denuncie a mi papá" por la situación que les tocaba vivir.

"Una vez me puso un revolver en la cabeza porque no le gustó que me pinte los labios de rojo", soltó en cuanto a la violencia y machismo que su padre ejercía hacia ella.

Tras tanto dolor, tristeza y pesadillas vividas confesó: "Después de 15 años de terapia, cerré esa relación y no quise saber más nada de el".

Barby Franco.

Por otro lado, el conductor del ciclo de entrevistas la invitó a repasar su infancia junto a su madre.

"Cuando veo fotos de cuando era chica, yo lo recuerdo con mucha felicidad", afirmó esbozando una sonrisa contagiosa y sin renegar de su pasado.

Por consiguiente, Franco reconoció: "De chica comía una sola vez al día. A veces, teníamos que ir a un comedor".

Luego, sobre cómo era la comunión en su barrio complementó: "En la villa nos ayudábamos entre todos, hoy eso se perdió".

Barby Franco reconoció ser acumuladora compulsiva

La influencer dio más detalles de cómo es su personalidad y su forma de ser cotidiana.

"Soy una acumuladora compulsiva. No puedo soltar", comentó Barby Franco reconociendo un 'defecto' personal en +Caras.

"Hoy guardo una remera que tengo desde los ocho años, que me había regalado mi madrina", profundizó sobre esta cuestión. Héctor Maugeri lo destacó como un recuerdo bonito y que uno siempre quiere tener.

"Un día al mes digo 'vamos a limpiar', empiezo a tirar cosas y después vuelvo a poner todo en el placard. Hoy en día tengo dibujitos del jardín, mi cuaderno de comunicaciones", continúo diciendo sobre su hábito.

Por último, resaltó: "Burlando me ayudó mucho a ordenar un poco, organizar mi vida".

