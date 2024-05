Bárbara Franco, compañera de Fernando Burlando, habló a corazón abierto de situaciones que le tocaron atravesar durante su vida en +Caras, por Caras Tv.

La mamá de Sarah Burlando confesó que durante 15 años realizó terapia y el embarazo asistió en bastantes ocasiones.

"Cuando estuve embarazada fui mucho, era un cambio tremendo", contó en primera instancia en relación a sesiones que realizaba.

Luego, reconoció que sanó mucho y que su psicóloga le enseñó a comer.

Barby Franco.

"Tuve que aprender a comer, a agarrar los cubiertos en mi casa con suerte había uno", reveló en cuanto a que aprendió a manipular los cubiertos.

"Había una línea de cubiertos y no entendía nada. Me enseñó de las copas, me educó de una manera increíble", continuó diciendo Barby.

El desconocimiento de la felicidad

Barby Franco supo atravesar diferentes tipos de situaciones a lo largo de su vida y habló íntimamente con Héctor Maugeri en +Caras, por Caras Tv.

La influencer tuvo carencias en su crianza en una barrio muy humilde, pero nunca le faltó el amor de su madre. Si bien su padre era violento con ellas, considera una etapa cerrada.

Héctor Maugeri y Barby Franco.

Además de destacar los resultados y halagar mucho a su psicóloga, reconoció que a lo largo de los años y sesiones pudo descubrir que sí merecía ser feliz.

"Me daba miedo la felicidad, ahora me doy cuenta de que me lo merezco", concluyó Barby en el trabajo personal interno que pudo hacer durante estos años.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

BL