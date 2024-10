Benjamín Vicuña reveló qué es lo que más disfruta hacer con sus hijos

El reconocido actor chileno Benjamín Vicuña se sentó en el living de +Caras (Caras TV) para una charla íntima con Héctor Maugeri, en la que, además de repasar su exitosa carrera artística, se abrió como nunca antes sobre su vida familiar. Durante la conversación, Vicuña habló sobre la dinámica que ha logrado construir con las madres de sus hijos y compartió detalles conmovedores sobre su rol como padre.

Padre de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, quien falleció cuando era pequeña, con Pampita, y de Magnolia y Amancio con la China Suárez, Vicuña expresó lo que significan sus hijos para él. “En mis hijos está mi vida. La familia es mi gran motor de vida. Los miro y no puedo dejar de ver la ternura, la risa, el amor y la dulzura”, compartió emocionado al recordar una tapa de la Revista Caras proyectada en pantalla por el Día del Padre.

Cuando Maugeri le preguntó sobre el impacto que la llegada de sus hijos tuvo en su vida, el actor respondió: “Mis hijos me transformaron en mi mejor expresión. Le dieron sentido a mi existencia. Son la razón de mi día a día, de mi trabajo, de mis ganas. Me divierto con ellos, es un honor ser su padre”.

Benjamín Vicuña comparte el día a día con sus hijos

Al ser consultado sobre qué es lo que más disfruta hacer con sus hijos, Vicuña confesó: “Cuando los chicos se aburren, hay dos cosas que nos conectan: el deporte y la comida”. “El deporte me salvó. Con Magnolia y Amancio jugamos mucho. La comida también nos une, nos gusta comer rico y disfrutamos del rito de comer”, explicó.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

Aunque admitió que no es un gran cocinero, relató que cuando vivieron en México preparaba algunas comidas. “Yo no cocino nada, pero hicimos algunas cosas. Cuando estuvieron en México, yo les cocinaba, aunque acá lo hago menos. O pedimos comida, o nos ayuda la señora que trabaja en casa. Me he relajado, pero quiero retomar”. Con una sonrisa, agregó: “A Beni le encanta hacer panqueques y cosas dulces”.

El gran equipo de logró armar Benjamín Vicuña

Asimismo, en el cálido y relajado ambiente del living de +Caras, el intérprete se refierió a la dinámica que lograron construir junto a Pampita y la China Suárez. “Con las madres de mis hijos logré armar un gran equipo, donde el respeto por el otro es fundamental", contó.

Benjamín Vicuña en el set de +Caras

Además, el actor de Envidiosa valoró el compromiso de ambas mujeres en la crianza de sus hijos. “Lejos, lo más importante es lo afectivo, el amor. No tengo ningún tipo de reproches, solo palabras de agradecimiento para las madres de mis hijos”, confesó.

Para concluir, Benjamín Vicuña expresó su satisfacción por lo que ha logrado construir en su familia: “Estamos haciendo algo lindo con ese grupo hermoso de hijos y hermanos que se aman mucho”.

MDP