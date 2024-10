Héctor Maugeri llevó adelante una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce durante las noches de Caras TV, y recibió en los estudios a Benjamín Vicuña. Durante la charla, el reconocido actor chileno reflexionó sobre su carrera actoral y habló de su profunda pasión por la actuación.

El presente profesional de Vicuña no podría ser mejor. Actualmente, forma parte del elenco principal de la serie dramática La voz ausente (Disney +) y protagoniza la comedia Envidiosa en Netflix. En teatro, brilla en Felicidades junto a Adrián Suar y Griselda Siciliani, mientras que este año también participó en dos películas.

Al inicio de la charla, Maugeri le recordó una frase suya que marcó el tono de la conversación: “La actuación es el amor que más me duró”. Desde ese momento, Vicuña se abrió sobre el valor que tienen las artes escénicas en su vida.

Benjamín Vicuña en +Caras: "la actuación es el amor que más me duró".

“Es una vocación maravillosa que tuve la suerte de descubrir de joven. Un oficio que se construye día a día”, explicó Vicuña, destacando el compromiso que implica para él. Y con emoción, agregó: “Me enamoré de la actuación y he tenido obras que me ayudaron a sanar situaciones personales, otras que me han invitado a bucear en zonas incómodas”.

Un actor versátil y sin miedo a equivocarse

Cuando Héctor Maugeri le consultó si se consideraba un actor provocador o valiente, Vicuña respondió con humildad: “No lo tengo muy en claro, por lo menos no tengo miedo a equivocarme, que me parece que tiene ciertos rasgos de valentía”.

Benjamín Vicuña en el living de +Caras: "me enamoré de la actuación".

Vicuña también resaltó su apertura a interpretar distintos tipos de personajes: “Soy un actor que prueba muchas cosas, con cierta versatilidad. Tengo versatilidad en términos de géneros”, dijo antes de reconocer que “puedo hacer un thriller o una comedia en calle Corrientes”.

Benjamín Vicuña reveló qué es lo que más le cuesta en su vida

Por otra parte, al observar un collage de sus destacadas participaciones, Vicuña compartió lo que siente al verse en pantalla: “Me cuesta mirarme. No lo digo pero me cuesta. Soy crítico y trato de no empalagarme con mi propia imagen. Hay actores que revisan sus escenas en un monitor, pero yo no puedo”, confesó.

Con sinceridad, Benjamín Vicuña concluyó: “A veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años. Por lo mismo evito mirarme al espejo”.

MDP