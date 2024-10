El verdadero motivo por el que Benjamín Vicuña dormía con su mamá

Benjamín Vicuña, reconocido actor chileno, brindó una entrevista íntima en el programa que conduce Héctor Maugeri, +Caras (Caras TV). Además de repasar su carrera y revelar detalles desconocidos de su vida privada, el actor habló de manera emotiva sobre el lazo que mantiene con su madre, Isabel Luco Morandé.

“De los 7 a los 12 años dormí en la cama con ella”, confesó el actor, explicando que esto ocurrió tras la separación de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot.

Recordando a la distancia esos momentos, Vicuña expresó que su madre le permitió encontrar refugio en un vínculo que, según él, muchos niños desearían tener. “Si yo dejara a mis hijos, estarían todos durmiendo conmigo”, agregó.

Benjamín Vicuña en +Caras

En el cálido ambiente que caracteriza el living de +Caras, el actor abrió su corazón y emocionado confesó: “Es un vínculo muy lindo que cambió con el tiempo. Tengo un orgullo gigantesco que no me pasa con muchas personas. Mi madre tiene mucho carisma, es una mujer con una luz muy especial. Todos me hablan bien de ella”.

El amor por su madre y las letras

Durante la charla, el conductor, Héctor Maugeri, recordó una entrevista pasada en la que Vicuña e Isabel Luco compartieron con Cecilia Bolocco un momento memorable, en el que el actor expresó su amor por su madre a través de una carta que leyó frente a las cámaras.

Benjamín Vicuña y su mamá.

Reflexionando sobre aquella carta, Vicuña comentó: “La palabra es muy valiosa. A veces la gente dice: ‘si tenes algo que decirle a alguien, ¿por qué no se lo decis en la cara?’. Yo entiendo la crítica, pero a mí me gusta escribir, lo epistolar”.

“Tal vez a mi mamá no le dije esas cosas antes porque en un abrazo o una mirada se dice todo. A veces parece que no hay que nombrar las cosas pero sí”, concluyó Benjamín Vicuña, subrayando que, a veces, las palabras necesitan ser dichas en voz alta para ser sentidas.

MDP