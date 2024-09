Benjamín Vicuña blanqueó su romance con Anita Espasandín en un evento: así reaccionó la familia de la mujer

La noche del martes en Buenos Aires fue escenario de la elegante gala anual de la Fundación Discar, un evento dedicado a promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual. A la velada asistieron numerosas figuras del espectáculo, pero todas las miradas se concentraron en el actor chileno Benjamín Vicuña, quien hizo su primera aparición pública junto a su nueva pareja, Anita Espasandín.

Benjamín Vicuña blanqueó su relación con Anita Espasandín

La relación entre Vicuña y Espasandín, economista y madre de dos hijos, se oficializó en junio de este año. Hasta entonces, ambos habían optado por mantenerse alejados de los medios. Sin embargo, fue en esta ocasión especial donde decidieron presentarse públicamente por primera vez como pareja. Esta aparición marca el fin de dos años de soltería para Vicuña, un período que, como ha revelado en varias entrevistas, dedicó a reflexionar y redescubrir la soledad.

Benjamín Vicuña compartió una imagen junto a su novia, Anita Espasandín

Durante la velada, la pareja se mostró cercana y cariñosa, posando sonrientes para las cámaras y dejando claro que viven un momento de plena felicidad. Anita deslumbró con un vestido negro sobrio y elegante que realzaba su figura, mientras que Vicuña eligió un traje azul oscuro sin corbata, equilibrando formalidad y comodidad.

Así reaccionó la familia de la nueva novia de Vicuña

No obstante, no todo es color de rosas en el entorno de la nueva pareja. En el programa Socios del Espectáculo, se reveló que la familia del ex de Anita Espasandín, padre de sus hijos, estaría muy molesta con el romance. Según Rodrigo Lussich y Paula Varela, “no lo pueden creer” y sienten que la relación es pasajera. Además, se mencionaron algunos comentarios sobre posibles discrepancias en las fechas de cierre de la relación anterior de Anita, lo que ha generado especulaciones y tensiones.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña en la gala anual de la Fundación Discar

La decisión de blanquear la relación parece haber sido una elección conjunta de la pareja. Matías Vázquez, también en Socios del Espectáculo, comentó que Benjamín Vicuña siempre había sido muy cuidadoso con el entorno de Anita, pero esta vez, ella decidió que era el momento de blanquear la relación. “Me entrego al amor”, habría dicho Espasandín, quien ahora se muestra completamente comprometida con el actor chileno.