A Manuel Wirtz y Luis Alberto Spinetta los une una canción que surgió tras la muerte de su hermano mayor, Daniel Wirtz. Conocido como “el Tuerto”, fue un baterista extraordinario que tocó con íconos del rock nacional. En su reciente paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Manuel contó la historia detrás de “La vida”, la canción que escribió en honor a su hermano, grabó junto al Flaco Spinetta, y que, a pesar del paso del tiempo, nunca pudo interpretar en vivo.

Manuel Wirtz celebra 35 años de carrera. Si logró ser un músico aclamado por el público y galardonado con premios Gardel, ACE y Martín Fierro, se debe, en parte, a que Daniel no fue solo un hermano, sino también un guía y quien le abrió las puertas de la escena musical. “Fue un hacedor de un montón de cosas que me pasaron y que, al día de hoy, me siguen pasando”, expresó, visiblemente conmovido.

Manuel Wirtz y Héctor Maugeri.

La canción nacida del dolor

Cuando Daniel falleció en 2008, víctima de una enfermedad fulminante, el compositor sintió un gran vacío. “Cuando mi hermano parte, primero me enojé mucho con Dios y la vida”, contó. En medio de ese duelo, compuso una canción: La vida. Fue una forma de hacer catarsis, de exteriorizar el profundo dolor que lo afligía.

Sin embargo, durante años, el tema quedó guardado en el fondo de un cajón. No sentía que fuera el momento de mostrarlo. Pero en 2009, mientras terminaba su disco Vení, algo cambió. “Vi la tapa del álbum y estaba yo con campera de cuero y gafas negras. Ahí me di cuenta de que estaba llevando a la gente un momento de mi vida que era muy oscuro. Entonces dije: ‘esta canción tiene que estar’”, explicó.

“Cuando mi hermano parte, primero me enojé mucho con Dios y la vida”, contó Manuel en +CARAS.

Visiblemente emocionado, confesó que nunca pudo interpretarla en vivo. Pero en el living de +CARAS se animó, por primera vez, a recitar unos versos: “Así es la vida. Así llega un día. Y así como viene se va. Es simple”.

Un regalo del Flaco Spinetta

La canción se convirtió en un hito emocional para Wirtz también por otra razón: la grabó junto a Luis Alberto Spinetta, quien también había tenido una íntima relación con el Tuerto Wirtz que formó parte Spinetta y los Socios del Desierto. Aunque al principio dudó en llamarlo, el Flaco le respondió con una ternura inolvidable: “Quedate tranquilo, yo sé que vos no hacés cosas feas. Hace rato que estoy buscando una canción para tu hermano”.

Spinetta y los Socios del Desierto. Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Marcelo Torres en el bajo y Daniel Wirtz en batería.

Para Manuel, además de un homenaje para su hermano, fue un sueño cumplido. “Lo más importante de mi carrera fue que el Flaco Spinetta –un ser angelical, generoso, maravilloso– cantara la canción que yo compuse, que tocara la guitarra e hiciera coros”, dijo Wirtz, con la emoción todavía a flor de piel.

Durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Manuel Wirtz rememoró con profunda emoción a su hermano Daniel y relató cómo La vida, aquella canción que nació del dolor, terminó siendo un puente a la figura luminosa de Luis Alberto Spinetta, ídolo suyo y entrañable amigo de su hermano.