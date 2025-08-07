Julieta Prandi llevó a juicio a su expareja, Claudio Contardi, y lo acusó por abuso sexual y violencia de género. La modelo relató en varias entrevistas sobre las situaciones que él le había hecho pasar, y, en los últimos días, finalmente comenzaron las sesiones. Este jueves, en la segunda jornada del proceso oral y público, declaró la hermana de Prandi y reveló la insólita propuesta que le hizo el empresario, mientras seguía casado con Julieta.

La declaración de la hermana de Julieta Prandi contra Claudio Contardi: "Me invitó a tomar algo"

Natalia y Julieta Prandi siempre tuvieron una cercana relación. En cada momento importante de la otra, se sostuvieron de las manos y se acompañaron. Estos últimos días son muy complicados para la modelo, ya que comenzó el juicio contra Claudio Contardi, su expareja. El empresario está acusado por abuso sexual y violencia de género, tras la denuncia que hizo Prandi sobre todo lo que vivió durante años en su relación. En este contexto, Natalia salió como testigo y contó insólitos encuentros que vivió con Contardi.

Al comienzo de su declaración, y como dieron a conocer diversos medios de comunicación, la hermana de Julieta contó de una situación que vivió, cuando apenas lo conocía. “Los primeros recuerdos que tengo de esta persona son del 2001. Un día me lo crucé, me invitó a tomar algo y me dijo que Julieta era muy celosa, que pensaba que todos se lo querían levantar”, explicó. De esta manera, reveló que él le pidió consejo, pero que lo mantuviera oculto de su hermana.

Seguido a esto, se sumó a las denuncias de Julieta, y aseguró que la había mantenido aislada durante todo el matrimonio. “Así fue su modus operandi, generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo”, detalló. Además, reveló que a sus dos sobrinos no pudo alzarlos en sus nacimientos, y que no le había abierto la puerta cuando Rocco aún era un bebé.

“Él era una especie de carcelero, no nos dejaba estar solas. Yo siempre pensé que era ella la que no quería vernos, y después supe que ella creía que nosotras no queríamos verla”, lanzó y se quebró en el juicio. Además de la propuesta que había recibido de Claudio Contardi, Natalia Prandi relató otros momentos donde el empresario generaba roces y conflictos en la familia, poniéndolos en discusiones y peleas, o evitando que vean fotos de eventos importantes. El juicio se está llevando a cabo y recién tuvo su segunda audiencia.

