Cande Ruggeri blanqueó cómo era el difícil vínculo de su papá, Oscar Ruggeri, con sus novios

La influencer y modelo Candela Ruggeri visitó el living de +CARAS, donde dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas de CARAS TV. Durante la conversación, Cande Ruggeri se sinceró sobre el complicado vínculo que su padre, Oscar Ruggeri, tenía con sus novios.

Candela, de 32 años, es actriz, bailarina, modelo y conductora. A pesar de haber nacido en una familia famosa, con un padre campeón del mundo, supo abrirse camino por mérito propio. Con talento y disciplina, participó en varias temporadas del Bailando, donde se destacó como una de las participantes más virtuosas. Además de su carrera en los medios, estudió astrología, diseño de indumentaria, y lanzó su propia marca de carteras, "Ruggeri Bags". Recientemente, condujo la ceremonia de los premios Martín Fierro Digital y se ha convertido en embajadora de varias marcas de lujo. Actualmente, está en pareja con Nicolás Maccari, un exjugador de fútbol y empresario, con quien tuvo a Vita, su primera hija.

La relación de Cande Ruggeri con su papá Oscar Ruggeri siempre ha sido buena. De hecho, en algunos de los conflictos que tuvo la modelo en TV, el hombre campeón del mundo con la Selección Argentina en el '86 y panelista de ESPN ha salido a defenderla siempre que pudo. Sin embargo, también hubo chispazos entre ambos, aunque aquella parte de la historia era poco conocida hasta ahora.

Qué le hizo Oscar Ruggeri a un novio de su hija Cande Ruggeri

Durante la entrevista, Maugeri repasó la breve pero destacada trayectoria profesional de Cande y le preguntó sobre el tipo de personas que se acercaban a ella. La modelo no dudó en responder: “Hubo muchas veces que se me acercaron por mi papá o hasta me tenían miedo por él. A la larga, te das cuenta de que algunos hombres eran cholulos de mi papá”, reveló.

Oscar y Candela Ruggeri

Aunque Cande confesó que en muchas ocasiones le rompieron el corazón, también admitió que suele "enamorarse rápido" y que busca un amor como el de sus padres, que están juntos desde los 18 años. Sin embargo, no dejó de mencionar cómo su padre también influenció sus relaciones. "Mi papá espantó a algunos", comentó.

Oscar Ruggeri, conocido por sus logros en el fútbol, es padre de cuatro hijos: Daiana, Candela y los mellizos Stephan y Federica. Su carácter protector, tanto dentro como fuera de la cancha, también es bien conocido. Asimismo, la hija del campeón del mundo en el '86 con la Selección Argentina recordó un episodio con uno de sus novios: "Papá lo citó en una estación de servicio y le dijo: 'Si le haces mal a Candela, la vas a pasar mal'. Me enteré mucho después de eso. Obviamente, el chico me cortó”, confesó.