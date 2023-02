Cuenta que la felicidad que le dio ver a su primera hija le hizo aguantar cualquier dolor corporal del posparto. El 9 de enero nació Vita, la beba que Cande Ruggeri tuvo junto a su novio desde hace 4 años, Nicolás Maccari, aunque tenía fecha una semana después.

"La chiquita se adelantó pero igual fue maravilloso. Hacía calor, estábamos comiendo en Pilar, en la casa de mis viejos - Óscar Ruggeri y Nancy Otero- y me agarraron unas contracciones más fuertes de las que venía teniendo. Volvimos a nuestro departamento con ‘Nico’, nos pusimos a ver una serie y tipo 2 de la madrugada, cuando ya nos íbamos a dormir, empecé a sentir contracciones más intensas y con mayor frecuencia... Estuve toda la noche de esa manera, ‘Nico’ las contaba con una aplicación. Me hice el baño de inmersión que me habían recomendado y traté de aguantar lo máximo que pude hasta las 6 de la mañana que llamamos a mi partera Vero", confiesa la hija del ex jugador de la Selección Nacional, quien ese día tenía turno con su obstetra.

Cande Ruggeri dio detalles de la complicación que tuvo en su parto

"Esa misma mañana, cuando fui a hacerme el monitoreo con mi médico Héctor Beccar Varela estaba con 6 de dilatación, que es bastante, y ahí rompo bolsa. Si bien no esperábamos que naciera ese día, con ‘Nico’ estábamos tranquilos. Mi obstetra me dijo que me vaya a cambiar y que nos veíamos en dos horas en la clínica... En el sanatorio, empecé a pujar y lo más lindo es que la sacamos con Nico: cuando estaba la cabecita afuera y su mitad de cuerpo adentro, ahí Héctor y Vero nos dicen que la agarráramos los dos. En ese momento, ponerla junto a él en mi pecho fue la sensación más linda que sentí. Vita es una santa, es la beba más buena. Nico también cortó el cordón umbilical”, expresó sobre su heredera, con quien hoy no puede evitar el colecho.

“Hice prácticamente todo el trabajo de parto en casa esa noche, me la banqué bastante bien ya que en medio del parto me luxé el coxis pero como tenía la anestesia, no lo sentí. Sí después casi me muero del dolor; ahora estoy bien pero sigo con reposo y analgésicos: no me puedo sentar sobre superficies planas y duras, tengo que hacerlo con un almohadón y me está costando dormir para arriba: a veces le doy la teta de costado por las grandes molestias que aún siento. Pero por ella uno hace todo y no te importa nada más”, concluye la influencer luego de lucirse en una producción familiar exclusiva para Caras.

Cande Ruggeri dio detalles de la complicación que tuvo en su parto

Cande Ruggeri sobre la llegada de su hija: "Vita vino a completar nuestro amor"

l 9 de enero, Cande Ruggeri dio a luz a Vita, su primera beba junto a su novio, Nicolás Maccari. Después de atravesar algunas complicaciones que adelantaron su parto natural, la modelo asegura que la felicidad que le dio su heredera la hizo aguantar cualquier dolor.

“La chiquita se adelantó porque rompí bolsa pero igual fue maravilloso, estaba tranquila... En el sanatorio, empecé a pujar y lo más lindo es que la sacamos con ‘Nico’, quien también cortó el cordón umbilical. Cuando estaba la cabecita afuera y su mitad de cuerpo adentro, mi obstetra y partera nos dicen que la agarráramos los dos. En ese momento, ponerla junto a él en mi pecho fue la sensación más linda que sentí. Vita vino a completar nuestro amor. Es una santa”, le confiesa la influencer a Caras.

“Con ‘Nico’ somos un equipazo, nos ayudamos mucho con todas las tareas de la casa. Él me da equilibrio: a veces me despierto a las 4 de la mañana matada y le pido que le cambie los pañales y lo hace. Me prepara el desayuno o la comida cuando necesito. Nos complementamos y entendemos muy bien. Por ahora, somos más padres sobreproctectores” , agrega la hija de Óscar Ruggeri.

Cande y Nico se conocieron en 2019 gracias a su amiga en común, Josefina Sarkany. Conviven desde hace más de 3 años, mientras construyen su casa. Él fue jugador de fútbol y hoy se dedica al mundo deportivo con su empresa Libro de Pases. “Cuando veo fotos de Nicolás de chico, lo veo igual a Vita, que me da un poco de bronca ja ja... Pero creo que va a tener mis ojos... En cuanto a la personalidad, es tranquila y capricorniana como el padre. Los tres cumplimos en enero, pero yo soy acuariana y estoy un poco más loca ja ja”, destaca.

Y comparte que si bien le hicieron una habitación hermosa, con cuna mecedora, Vita todavía no la estrenó: “Tenemos una cuna colecho que no tocó ni sé si la tocará. Le gusta dormir con nosotros, arriba de ‘Nico’ o encima mío... Queremos empezar a implementarla pero es tan lindo dormir abrazada a ella que vamos a ver qué pasa más adelante”.



Fotos: May Ruiz (@mayruizfotografia)