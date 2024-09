Cande Ruggeri rompió el silencio sobre su embarazo: “me veía más fea, me salieron arañitas”

La influencer y modelo Candela Ruggeri visitó el living de +CARAS, donde dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas de CARAS TV. A un año y medio del nacimiento de Vita, su hija fruto de su relación con Nicolás Maccari, Cande habló como nunca antes sobre su experiencia durante el embarazo.

Aunque Cande Ruggeri nunca detuvo su carrera como modelo, influencer y empresaria tras el nacimiento de su primera hija el 9 de enero de 2023, es recién ahora que pudo tomarse un momento para reflexionar sobre cómo vivió la maternidad en su caso particular. Con una mirada retrospectiva, la modelo analizó las dificultades y alegrías que atravesó durante este proceso tan significativo.

Cande Ruggeri blanqueó "el lado B de la maternidad"

Durante la entrevista, Héctor Maugeri y "Cale", como cariñosamente le dicen a la hija del exfutbolista Oscar Ruggeri, repasaron los momentos más importantes de su vida, reflejados en las tapas de la Revista Caras. El primer tema que abordaron fue la etapa final de su embarazo, un período especial cargado de emociones y desafíos.

Cande se mostró muy emocionada al recordar esos momentos tan importantes y comenzó contando: “Nosotros buscamos a Vita con Nico. La verdad, cuando estuve embarazada, estaba muy feliz”. Sin embargo, también compartió el lado menos visible de la maternidad: “Hay muchas cosas que no te cuentan al ser madre. Cuando empezó a crecer la panza, me veía más fea, me cambiaba el cuerpo, me salieron arañitas y celulitis. Cuando las ves, te preguntas: ¿por qué me está pasando esto?”.

Cande Ruggeri en el living de +CARAS

A pesar de los desafíos, Cande destacó lo maravilloso de la experiencia: “Fue lo más lindo del mundo porque lo busqué y estar embarazada es un milagro. No sé si decirle mala experiencia porque yo no paré en todo el embarazo; hice un montón de cosas, trabajé, fui al gimnasio. Pero hubieron algunas cositas que me frenaron y las atravesé con mucho amor”.

Cande Ruggeri, Vita y Nicolás Maccari

Por último, la influencer también relató cómo fue el parto de su hija: “Estuvimos ocho horas con trabajo de parto en casa. Fui a la clínica, rompí bolsa y nació Vita. Fue muy rápido y doloroso.” Además, destacó el apoyo incondicional de su compañero de vida, Nicolás Maccari: “Él se había bajado una app para contar el minuto a minuto de las contracciones. Nico me calmó y fue mi sostén”.