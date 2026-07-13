Carmen Barbieri confesó qué piensa de Evelyn Botto, la novia de Federico Bal: “Soy yo morocha”

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino para Caras Glam, la reconocida actriz y conductora Carmen Barbieri hizo un recorrido por su carrera y también, por su vida personal y familiar. En este contexto, la comediante habló sobre el vínculo de su hijo Federico Bal con Evelyn Botto y tuvo unas sinceras palabras para su nuera.

Carmen Barbieri opinó sobre Evelyn Botto en Caras Glam

A siete meses de la confirmación del noviazgo de Federico Bal y Evelyn Botto, Carmen Barbieri habló del vínculo en un mano a mano con Marcelo Polino en Caras Glam. “Conocí a tu nuera el otro día”, dijo el periodista. La conductora de "Con Carmen" expresó: “¿Viste lo que es Eve? Un personaje, soy yo morocha”.

Carmen Barbieri en Caras Glam//Caras TV

En este marco, la exvedette del teatro revista destacó la personalidad y el carisma de la panelista de “Otro Día Perdido”. “Tiene mucha energía, es muy talentosa”, subrayó. Además, de esas cualidades personales, también, destacó los dotes profesionales y el talento de la joven: “Es locutora, es bárbara”.

Con estas palabras, Barbieri dejó en claro que Evelyn Botto no pasa desapercibida y que, además de ser la pareja de su hijo, es una persona que ella valora y respeta profundamente. “Es genial hablar con ella”, confesó con entusiasmo, demostrando la buena relación y aprecio que siente hacia su nuera.

Carmen Barbieri en Caras Glam//Caras TV

Carmen Barbieri habló de la relación de Fede Bal y Evelyn Botto en Caras Glam

Durante la charla para Caras TV, Carmen Barbieri se refirió a cómo está actualmente el lazo de Fede Bal y Evelyn Botto y aseguró: “Están bien los dos”. También, la comediante mencionó los buenos deseos para la vida de Fede Bal y la de su pareja.“ Quiero que mi hijo sea feliz, que sean felices los dos”, afirmó con sinceridad.

En esa línea, la conductora de Canal 9 habló de cómo está el lazo y contó que el presentador de Resto del Mundo y la locutora están en su mejor momento y tienen una buena conexión. “Están pasando una época muy buena, se hablan todo el tiempo y eso queda claro”, reveló con orgullo.

Carmen Barbieri en Caras Glam//Caras TV

La conversación con Marcelo Polino tomó un giro hacia la dinámica de la relación cuando el periodista preguntó si Federico Bal y Evelyn Botto tenían una pareja abierta, un tema que los propios protagonistas trascendieron al comienzo de su unión. Al respecto, Carmen Barbieri no entró en detalles íntimos del vínculo y dijo: “A Fede tenés que invitarlo y preguntarle”.

Esta entrevista de Caras Glam brindó una mirada cálida y humana sobre la familia de la artista, mostrando el amor y el respeto que existe entre sus miembros. Carmen Barbieri no solo habló con orgullo sobre su hijo, sino que también dejó en evidencia el cariño hacia Evelyn Botto, la reciente integrante de la familia.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL