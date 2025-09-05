Carmen Barbieri apuntó contra Rocío Marengo: “Con mi trabajo no te metés”

La reciente detención de la madre de Ayelén Paleo abrió la puerta a comentarios sobre viejas internas del mundo del espectáculo, y Rocío Marengo fue una de las que opinó. La modelo recordó su paso por las revistas de Carmen Barbieri y, al hacerlo, deslizó frases que encendieron la polémica.

Rocío Marengo

“Con Ayelén no trabajé, ella fue de una camada posterior a la mía. Pero en esa época nada lo supera, siempre hubo conflictos. Si no era una, era otra”, aseguró Marengo en declaraciones que rápidamente llegaron a los medios. Sus palabras no pasaron desapercibidas para Carmen Barbieri, quien reaccionó con firmeza.

Las declaraciones de Carmen Barbieri

Recientemente, Barbieri se mostró muy molesta con los dichos de Rocío Marengo y defendió su trabajo: “Yo estoy ofendida… cómo voy a contratar prostitutas. Mi trabajo siempre fue derecho, limpio y transparente”, comenzó la intérprete. La comediante remarcó que sus producciones siempre se caracterizaron por la profesionalidad y que cualquier comentario que intentara cuestionar su trayectoria no se correspondía con la realidad.

“Marengo, te estás metiendo con mi trabajo, y con mi trabajo no te metés. De mí no podés decir nada. Si afuera pasaban cosas, yo no soy la madre de las chicas”, sentenció Carmen Barbieri. Además, agregó sobre la elección de personal en sus espectáculos: “A ella alguien la trajo, si yo no la quería. Algún hombre, un mánager, porque yo no la elegí”.

La respuesta de Rocío Marengo

Tras las contundentes palabras de Carmen Barbieri, Rocío Marengo eligió bajar el tono de la discusión y expresó respeto hacia la actriz: “Yo a ella la quiero y la respeto. Nadie hizo ni hará los espectáculos que hacía ella”, escribió en sus redes sociales. Marengo también destacó lo importante que fue esa etapa en su carrera y cómo le permitió crecer profesionalmente: “Ser parte de sus revistas fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir, aunque me quisieron matar. Hasta las que no me quieren reconocieron que digo la verdad”.

Carmen Barbieri

Con estas palabras, la modelo cerró la polémica de manera respetuosa, resaltando la trascendencia que tuvieron aquellos años y el legado de Carmen Barbieri en el teatro y la comedia argentina.