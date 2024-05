Celeste Muriega, quien estuvo acompañando a su esposo, también formó parte de la entrevista realizada por Héctor Maugeri para +Caras, por Caras Tv.

La bailarina, tras la consulta del conductor de si había trabajado con Ricardo Fort, confesó un detalle importante.

Ella reconoció que recibió una propuesta particular de parte del cantante que evidencia el fuerte vínculo amistoso que los unía.

"En un momento él quería ser padre nuevamente y me había visto como la madre de su hijo. Quería tener un hijo conmigo", contó Muriega en relación al ofrecimiento que el actor le acercó en ese momento.

Christian Sancho, Héctor Maugeri y Celeste Muriega.

"Quería que le alquilara el vientre. A mí me pareció muy raro, muy loco", continuó diciendo en cuanto a este tópico de conversación.

En esta misma sintonía, expresó: "Él quería a Rodrigo Díaz como pareja y a mi como la mujer para sus hijos".

La respuesta, contándola entre risas en el momento de la entrevista, fue contundente y Muriega afirmó: "Para mi era un montón. 'Vos estás loco, tenés problemas mentales', le dije. Siguió insistiendo, pero no".

Christian Sancho no conoce el "no"

Celeste Muriega acompañó a lo largo de la entrevista realizada por Héctor Maugeri, pero sin perder lugar dentro la misma, a su pareja en +Caras, a través de Caras Tv.

La complicidad y el ambiente era tan ameno que el conductor del segmento bromeó a la bailarina y le mencionó que está rodeada de personas que no les gusta el "no".

"El 'no' no existe en mi vida. Siempre está el 'si'", declaró Sancho en cuanto a su postura con 'odiar' el "no".

Frente a esto, Maugeri planteó el interrogante de cómo es vivir con una persona que no acepta el "no" y Muriega respondió: "Explicándole que el 'no' es bueno a veces, hay que entenderlo".

Por último, ella profundizó y dijo: "Soy la que tiene los pantalones en la pareja".

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

