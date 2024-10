En una emotiva entrevista para el programa +Caras, transmitido por Caras TV, Margarita Barrientos, reconocida activista social, compartió detalles de su difícil historia de vida. Durante la charla con Héctor Maugeri, la fundadora del comedor Los Piletones habló de la situación del país, su relación con el Gobierno y cómo surgió la fundación que actualmente ayuda a más de cinco mil personas diariamente.

Cómo nació la Fundación Margarita Barrientos

Margarita Barrientos, nacida en Santiago del Estero, vivió una infancia llena de dificultades pero jamás dejó de luchar por sus sueños. Hace 28 años, junto a su esposo Isidro, fundó el comedor Los Piletones en Villa Soldati. “Empezamos con un carro a caballo y le dábamos de comer a quince chicos, después fueron setenta, luego cien. Se trabaja el doble, pero se puede”, relata en el living de +Caras.

Hoy, Barrientos y su equipo preparan 3.400 viandas diarias para niños, madres, abuelos y personas en situación de calle. El comedor fue el punto de partida de la Fundación Margarita Barrientos, que hoy abarca múltiples espacios: talleres educativos, centros de salud, un centro de día y bibliotecas. La fundación ayuda a más de 5.000 personas al día.

Margarita Barrientos en las puertas del comedor Los Piletones.

“Siempre digo que las cosas hechas con sacrificio tienen un valor especial. Saber de dónde vienen el plato caliente, la ropa o el calzado que le damos a la gente es algo que no tiene precio”, reflexiona Barrientos sobre su incansable trabajo. Para ella, el sacrificio le da un “sabor especial” a cada logro.

La vida íntima de Margarita Barrientos

Cuando el conductor de +Caras le preguntó por su vida, Margarita fue clara: “Soy una persona muy feliz. Dios me dio todo lo que había pensado”.

Además, compartió una anécdota de su infancia que refleja sus valores. “De chica, todos teníamos un trabajo en casa. Si había para comer, comíamos, y si no, yo iba a cuidar los chivos”, contó.

Margarita Barrientos en +Caras: "la riqueza no está en el dinero".

Recordó también el día que una maestra le prestó un libro, que despertó en ella grandes sueños: “Vi la figura de la hija de San Martín con un vestido hermoso y le conté a mi papá que cuando fuera grande, quería ser rica y presidenta. Él me miró con una sonrisa y dijo ‘ay m’hija, chancho flaco sueña con el maíz’”.

Con el tiempo, Margarita Barrientos comprendió que la riqueza no está en el dinero: “Soy una mujer rica porque siento que la gente me quiere. Me hace feliz cada cosa que hago, cada taza de mate cocido que le sirvo a los chicos. Lo hago por amor, no por obligación”.

MDP