La dura historia que marcó a Margarita Barrientos y que se vincula con Dios

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, brindó una emotiva entrevista a Héctor Maugeri en +Caras, programa que se transmite en las noches por Caras TV. Durante la conversación, la reconocida activista social habló sobre su difícil historia de vida, la situación del país, la política, y su relación con el Gobierno.

La anécdota de la niñez que marcó a Margarita Barrientos

En una nueva emisión de +Caras, el conductor del ciclo de entrevistas comenzó citando una frase de Margarita que la define y la víncula con su temprana infancia: “Todos los días me digo ‘se puede’ y todos los días le doy de comer a Dios”. Esta cita le dio el pie a la referente social para relatar una experiencia que la marcó de por vida.

Margarita Barrientos en los estudios de Caras TV.

“Yo era chica y me acuerdo que veníamos corriendo de la escuela, que era un rancho que tenía dos piezas. Mi hermano más grande, Martín, siempre sacaba una olla de hierro y la ponía en la punta de la mesa.Teníamos muchos platos de lata, hechos con latas de dulce de batata, pero había uno en particular, un plato hondo amarillo con bordes verdes que mi mamá siempre servía y dejaba en el centro de la mesa”, comenzó Margarita.

Un día, Margarita y sus hermanos se habían quedado con hambre y ella le preguntó a su madre si podían comer aquel plato especial. Sin embargo, la respuesta que recibió fue sorprendente: “No, porque si viene Dios a pedir, ¿qué le vas a dar?”. Esta simple pero poderosa frase resonó en la pequeña Margarita.

Margarita Barrientos en +Caras relata la historia que la marcó para toda su vida.

“Un día vi a un linyera comiendo de ese plato y le dije a mi mamá: ‘Mamá, él no es Dios’. Y ella me respondió: ‘¿Vos conocés a Dios? No, entonces no le preguntes cómo se llama, solo dale de comer’”, relató emocionada Margarita. Esa enseñanza, según contó, la marcó para toda su vida.

En otro pasaje de la cálida e íntima entrevista con Héctor Maugeri, el conductor de +Caras abordó la vida de la activista social y le preguntó cómo había sostenido a su familia en tiempos difíciles, Margarita Barrientos fue clara: "Trabajando. Hacíamos de todo: cirujeo, juntábamos lo que encontrábamos. Mucha gente no lo sabe, pero el cirujeo es una forma de ganarse el pan".

"No hay que golpear la puerta para pedir, hay que golpear la puerta para pedir trabajo", sentenció la impulsora del comedor Los Piletones, reforzando su mensaje de dignidad y esfuerzo.

