Huérfana a los 11 y dormír en un árbol para evitar a los leones, la vida de Margarita Barrientos

Margarita Barrientos, referente e impulsora del comedor Los Piletones, compartió desgarradoras historias de su niñez en una emotiva entrevista en +Caras (Caras TV). Durante la charla con Héctor Maugeri, habló sobre su vida, la situación del país, su relación con el actual Gobierno, y los inicios de la fundación social que lleva su nombre.

Margarita Barrientos en +Caras.

Hija de Saturnina y Carlos Alberto Escalada, Margarita nació en una familia humilde en un pequeño pueblo cercano a Añatuya, Santiago del Estero. Desde temprana edad, enfrentó grandes dificultades, pero jamás se rindió.

La difícil infancia de Margarita Barrientos

“Mi mamá falleció cuando éramos chicos, se dice que fue mal de Chagas, pero yo creo que fue otra enfermedad”, cuenta Margarita con dudas sobre el diagnóstico. Además, señala que la falta de recursos médicos era evidente: “Había un solo médico en el pueblo, y no teníamos hospital, solo salitas pequeñas”.

La situación familiar era complicada. Margarita nunca llevó el apellido de su padre debido al color de su piel. “Mi papá no me puso su apellido porque yo era de piel negra. Los rubiecitos sí tenían su apellido. Lo perdono, porque somos ignorantes y no nos damos cuenta”, reflexiona.

Siendo muy joven, la vida de Margarita cambió drásticamente cuando su padre se fue y nunca más volvió. “Tenía 11 años cuando mi papá se fue. Vivíamos en un ranchito muy precario que él nos había hecho. Hacíamos fuego para que no se acercaran los osos hormigueros y los leones. Cuando los sentíamos, nos subíamos a dormir en los árboles”, recuerda sobre la dura realidad que enfrentaba con sus hermanos.

La anécdota que la marcó para siempre

Sin embargo, Margarita Barrientos compartió una anécdota conmovedora que cambió su perspectiva de vida. “Un día, mientras llevaba mercadería para repartir, apareció un niño montado en un burrito. Me dijo: ‘estoy feliz’. Le pregunté por qué, y me contestó: ‘porque vino la camioneta de los sueños’”. Estas palabras le llegaron al corazón y confiesa que “ese día lloré tanto. Ver cómo viven esos chicos me da mucha tristeza. A mí nadie me lo cuenta, yo lo vivo”.

