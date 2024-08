En una nueva edición de +CARAS, Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas, recibió a Alejandro Lerner, icónico cantautor y compositor argentino. Durante la conversación, Lerner no solo repasó su destacada trayectoria en la música, sino que también habló en profundidad sobre la relación que lo unió a Cacho Castaña, una amistad que se forjó en los últimos años de vida del reconocido cantante.

Lerner, quien celebra más de cuatro décadas en la música, vive este momento con la misma sensibilidad que siempre lo ha caracterizado, la que le permitió componer algunas de las canciones más representativas del cancionero popular argentino. Considerado uno de los artistas más importantes no solo en Argentina, sino en toda América, Lerner ha sido recientemente galardonado con un premio Grammy a la excelencia musical.

Alejandro Lerner recuerda a Cacho Castaña

La amistad entre Alejandro Lerner y Cacho Castaña se fortaleció con el tiempo, hasta convertirse en un vínculo profundo y entrañable. El autor de "Todo a pulmón" solía visitar a Castaña en su casa de Olivos, donde pasaban horas hablando de música. Esta conexión los llevó a compartir escenarios, como en el concierto que Cacho realizó en el Teatro Colón en 2016, y a grabar juntos el tema "Somos lo que somos" un año después. Incluso en los últimos días de vida de Cacho, Lerner estuvo a su lado, acompañándolo junto a Marina Rosenthal, el último gran amor de Castaña.

La muerte de Cacho Castaña el 15 de octubre de 2019, a causa de una neumonía, conmovió profundamente al mundo del espectáculo y a su público fiel. Sobre su vínculo con el artista, Lerner recordó: "Nos descubrimos hermanos del corazón. Era geminiano y tenía una locura parecida a la mía. Después de sus años de locura, encontró un ritmo, un tiempo para estar con Marina, sus amigos y la gente que lo quería. Celebramos mucho", comentó con emoción.

Alejandro Lerner en el living de +CARAS

El talentoso artista también compartió un recuerdo emotivo sobre los últimos días de Cacho: "Me tocó estar al lado de él cuando se fue. Estábamos Marina, Marcela y yo. No sé si él hubiera querido irse; estaba lleno de energía y vida, con muchas canciones para dar. Pero su cuerpo ya no le respondía, y cuando tuvo problemas de salud, le costó mucho recuperarse".

Finalmente, Lerner evocó un momento especial en su carrera: "Cuando celebré mis 30 años de carrera en el Luna Park, Cacho entró con su chalina blanca y yo veía a Elvis. Tenía la magia, el carisma y la sonrisa. Le di todo mi amor a mi hermano Cacho. Lo que compartí con él es imprescindible para mi memoria".

