El día que Rodolfo Ranni y Gerardo Romano rompieron un tabú en TV con un beso inolvidable

Rodolfo Ranni, leyenda viva del espectáculo argentino, repasó algunos de los momentos más trascendentales de su carrera en una entrevista íntima con Héctor Maugeri, conductor de +Caras (Caras TV). En un diálogo lleno de emociones y recuerdos, el actor, de 87 años, rememoró un capítulo histórico de la televisión nacional: el primer beso entre dos hombres en una ficción, compartido junto a Gerardo Romano en Zona de Riesgo.

Corría el año 1992 y la pantalla chica todavía esquivaba temas que hoy forman parte de la conversación pública. Zona de Riesgo, emitida por Canal 13 en horario nocturno, fue una apuesta totalmente disruptiva. Cada tres meses, los protagonistas cambiaban de personajes y de historia, siempre con la premisa de tocar temas adultos de manera original y respetuosa. En su segunda temporada, titulada Zona de Riesgo II: Atendida por sus dueños, Ranni y Romano interpretaron a una pareja gay que atendía una tienda de lencería femenina, en una trama que combinaba humor, drama pero que, sobre todo, abordaba tópicos que para la época estaban casi prohibidos.

El día que Rodolfo Ranni y Gerardo Romano rompieron un tabú en TV

En ese marco, se produjo el beso que marcaría un antes y un después. No fue un gesto forzado ni una burla como solía ocurrir en otras épocas: fue un acto de amor tratado con naturalidad y seriedad. “Siempre se hacían bromas en programas cómicos. El beso fue impresionante. Hacíamos temas tabú que no se habían tocado nunca seriamente en la televisión”, recordó Ranni, emocionado, sobre aquel hito.

El beso de Rodolfo Ranni y Gerardo Romano.

El actor confesó que la escena fue planeada con compromiso absoluto. “Trabajamos en equipo, lo propusieron los autores. No hablamos nada antes del beso… Pasaron cosas mágicas en ese capítulo”, reveló. Y agregó sobre la importancia de la seriedad en la representación: “Era peligroso hacer el beso convencional, había que hacerlo en serio, sino no lo hagamos”.

La creación de su personaje también tuvo algo de destino y magia. Ranni reconoció que, al principio, no encontraba el aspecto físico que necesitaba para interpretarlo. “Yo no sabía qué hacer, qué ropa ponerme. No tenía en mi cabeza físicamente al personaje”, relató. Hasta que, casi por casualidad, todo encajó. “Subí a maquillaje, no sé por qué. Nunca me maquillo. Me quería platinar el pelo y me dicen que había llegado un spray de Alemania. Me lo puse y me gustó, me quedó bárbaro. Me corté un poco los bigotes. Y de pronto, veo sobre el mostrador unos anteojos de alambre dorado que no sabían de quién eran y que estaban ahí hace diez días. Me los probé y dije: ‘acá está el personaje’. Surgió así, mágicamente”.

Ese beso inolvidable no sólo rompió un tabú en la televisión argentina: también representó un acto de respeto y de visibilización. En una época donde las parejas homosexuales eran caricaturizadas o invisibilizadas, Zona de Riesgo se atrevió a mostrar el amor de dos hombres con la misma dignidad que cualquier otra historia.

Más de treinta años después, aunque las imágenes de aquella escena casi no se conserven, su significado dejó una huella en la memoria colectiva. Hoy, Rodolfo Ranni, protagonista de aquel momento histórico, continúa su carrera actoral sin importarle los años. Junto a Graciela Pal presentan Actualmente, junto a Graciela Pal co-protagonizan "La noche de la basura" en el Teatro Metropolitan.