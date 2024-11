Diego Kolankowsky habló sobre el día que le salvaron la vida: “El ojo lo tenía para afuera”

En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri recibió a Diego Kolankowsky, el exitoso productor argentino que triunfa en Broadway. En una entrevista cálida y profunda, compartió detalles de su vida, de su ascenso meteórico y de los riesgos de la fama que los dejaron al borde de la muerte.

Diego Kolankowsky ingresando al set de +Caras.

A 51 años, Kolankowsky es dueño y director de la productora DK Group, que produce programas de televisión y obras teatrales. Su carrera ha sido reconocida con seis premios Martín Fierro y, en 2019, fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura.

Su talento también lo llevó hasta los teatros de Broadway, donde hoy su nombre brilla en las marquesinas de Times Square. Ha sido productor de éxitos como Once on this Island —que le valió el prestigioso premio Tony—, Beetlejuice y actualmente participa en la producción de Sunset Boulevard, del legendario Andrew Lloyd Webber. Próximamente, Kolankowsky estrenará Maybe Happy Ending.

Un ascenso meteórico y los riesgos de la fama

De Ramos Mejía a Nueva York, y luego de más de una década de éxito en Broadway, Kolankowsky se ha consolidado como un referente en el espectáculo. Sin embargo, el camino hacia el éxito le trajo también momentos oscuros e hizo un balance de su carrera. “Soy un ignorante ilustrado, un fracaso universitario, pero estar atento me salvó la vida”, confesó, refiriéndose a las lecciones aprendidas en su trayectoria.

En la entrevista, el famoso productor reveló el momento en el que debido a la presión laboral y el ritmo frenético de la industria estuvo al borde de la muerte. “Fui precoz en el éxito editorial. Me fue muy bien en el noticiero de Telefé y a los 20 años era productor ejecutivo. A los 23, construimos La Cornisa con Luis Majul, y a los 25, me convertí en gerente de noticias”, recordó.

Asimismo agregó que, a sus 33 años, la presión se intensificó. “Tenía el canal, mi productora, La Cornisa, y un nuevo programa que se llamaba 3 Poderes con Majul, Sietecase y Montenegro”.

“Estuve un mes tomando aspirinas para soportar la fiebre de 39°. Resulta que tenía una infección en el pecho. Como no me la traté, un día me desperté y se me caía la saliva de la boca, el ojo lo tenía para afuera y tenía una parálisis facial con infección en la cabeza y casi me muero. Me salvó la vida mi amigo el doctor López Rosetti”, compartió. Y, haciendo una reflexión final acerca de su experiencia, Kolankowsky aseguró: “El éxito es tan intoxicante”.

La creación como motor para la vida

En un segmento especial de la entrevista, Maugeri hizo la “pregunta Megacistin”, en la que lo invitó a reflexionar acerca de qué lo impulsa a la vida. “La creación, que es como volver a nacer. Cada vez que estamos lanzando algo es tener otro hijo, es otra crianza, otro desafío. Crear siempre me hizo sentir vivo, hoy lo valoro y no pongo en riesgo por alguna cosa loca”, concluyó Diego Kolankowsky.