Diego Kolankowsky reveló cómo perdió 14 millones de dólares: “Me enamoré”

El destacado productor argentino Diego Kolankowsky visitó los estudios de Caras TV y mantuvo una charla reveladora con Héctor Maugeri en +Caras. Durante la entrevista, Kolankowsky habló de su carrera, su salto al éxito internacional y del momento crucial en el que perdió 14 millones de dólares.

Dueño y director de la productora DK Group, que produce programas de televisión y obras teatrales, como también administrador de FM Delta, Kolankowsky ha sido galardonado con seis premios Martín Fierro y, en 2019, fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura.

Un argentino en la cima de Broadway

Su talento también lo llevó hasta los teatros de Broadway, donde hoy su nombre brilla en las marquesinas de Times Square. Ha sido productor de éxitos como Once on this Island —que le valió el prestigioso premio Tony—, Beetlejuice y actualmente participa en la producción de Sunset Boulevard, del legendario Andrew Lloyd Webber. Próximamente, Kolankowsky estrenará Maybe Happy Ending.

Diego Kolankowsky en +Caras.

De Ramos Mejía a Nueva York, el mega productor se ha consolidado como uno de los referentes del espectáculo luego de más de una década de éxito en Broadway. “Soy un ignorante ilustrado, un fracaso universitario, pero estar atento me salvó la vida”, confesó, haciendo referencia a los desafíos y aprendizajes que marcaron su trayectoria.

Diego Kolankowsky en los estudios de Caras TV.

Durante la conversación, Kolankowsky recordó el contexto en el que creció: “Mi padre, bandoneonista y diariero; mi madre, tucumana y costurera. Ambos me pusieron un input de trascender, relacionado a la abogacía o las ciencias económicas”. Sin embargo, su vocación era otra. “No era lo que yo quería, yo quería ser alguien que pudiera afectar la vida de los demás, y lo encontré en la comunicación y el arte”, afirmó con convicción.

Entre el éxito y las grandes pérdidas

En un momento de la charla, Maugeri mencionó los riesgos que supone producir en Broadway, donde existe la posibilidad de perder todo lo ganado. Esto llevó a Kolankowsky a recordar una dura experiencia: “El 10 de junio estaba con el Tony en la mano, era el dueño del mundo, me sentía Di Caprio. Dos meses después, habíamos estrenado una obra y, en un mes y medio, perdí 14 millones de dólares”.

Diego Kolankowsky en +Caras: "Gané el Tony y, dos meses después, perdí 14 millones de dólares".

Kolankowsky reflexionó sobre las razones de aquella pérdida: “Me pasaron dos cosas: soberbia y me enamoré. Cuando te enamoras podes perder todo”, expresó. “El enamoramiento es andar vendado por la vida, solo detectas a una persona y eso te distrae, te hace tomar malas decisiones. Te bajan las defensas y te sube la soberbia”.

A pesar de las adversidades, Diego Kolankowsky continúa avanzando en el competitivo mundo del espectáculo, dejando en claro que cada experiencia, buena o mala, ha sido fundamental en su camino hacia el éxito.